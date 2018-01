Una foto de Nahir Galarza y Facundo Pastorizzo, clave para el fiscal del caso

El fiscal que investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo pidió informes a Migraciones para determinar si el joven y su ex novia, Nahir Galarza, salieron juntos del país, en qué fecha y cuántas veces. Ella confesó haberlo matado de dos tiros.

Sergio Rondoni Caffa adoptó esta medida luego de que a través de los medios y en redes sociales se difundiera una foto en la que se ve a Pastorizzo aparentemente de vacaciones con la familia Galarza en Brasil, lo cual probaría que tenían, al menos, una relación de pareja.

“Cuando me informen, estaré ante la posible fecha de la foto, para ver si fue el año pasado, hace dos años o cuándo”, sostuvo el fiscal, quien dijo que el viaje sería reciente y “la pareja se podría haber disuelto después”.

La existencia de un vínculo entre los jóvenes y su duración en el tiempo es central para la fiscalía debido a que Galarza está imputada según lo previsto en el artículo 80, inciso primero, del Código Penal.

Este dice que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.

Y después dicen que no lo conocen a fernando, que era callado y no tenian mucha relacion con ellos.

Este artículo se modificó en 2012 y buscó especialmente que se aplique la pena máxima tanto para las parejas que estaban casadas legalmente como las que no, ya que antes sólo se podía utilizar en el primer caso.

Al respecto, el fiscal dijo que “el legislador no estableció si es una relación de un año atrás o de cuánto tiempo” y que él busca elementos que le permitan afirmar si eran “pareja o novios” porque “hay autores que dicen que las relaciones transitorias o un touch and go no entran” en este artículo.

Cuando declaró ante Rondoni Caffa, Nahir dijo que tenía una “relación libre” con Fernando, mientras que su padre, el policía Marcelo Galarza, afirmó que cuando Pastorizzo estaba con su familia ni siquiera les hablaba, como dando a entender que no era el novio de su hija.

En la imagen aparecen Fernando, Nahir, el padre de Nahir y un hermano menor. La aportó una allegada de la víctima luego de que surgieran dudas sobre la relación que unía a ambos jóvenes.

Por eso, es relevante lo que están declarando los amigos de ambos jóvenes, ya que lo que dicen los Galarza podría ser una estrategia de defensa para encuadrar el hecho en un homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años.

En tanto, en caso de comprobarse que la joven era víctima de violencia de género, en un futuro juicio oral esa situación podría disminuir la pena ante una eventual condena.