"Si se ponen duros en la aplicación del criterio, iremos a la Justicia"

La ordenanza 15.238, que comenzará a aplicarse en los próximos días, establece que los locales de la calle Balcarce pueden destinar un 30 por ciento de la superficie al baile cuando haya un "espectáculo artístico" musical. Desde la Municipalidad difundieron que este permiso correrá solo cuando haya una presentación "en vivo", pero referentes de los empresarios consideraron que esta interpretación de la norma es restrictiva y analizan pedir una prórroga.

Mario Delaloye, propietario del boliche Elephant y uno de los referentes del sector, se mostró accesible a los cambios en mobiliarios que manda la norma y aseguró que, si debe acondicionar su local para adecuarse, lo hará.

Sin embargo, expresó que no se puede aplicar un criterio limitado para autorizar el uso de parte del espacio para el baile. "Un espectáculo público puede ser cualquier cosa, desde un DJ, hasta gente bailando al lado de una cabina", planteó.

En contraposición, el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, sostiene que el baile podría darse solo si hay una banda en vivo.

Molesto, Delaloye afirmó: "Si Avellaneda pone un criterio con el que no estamos conformes, iremos a la Justicia. Así nos guiamos por el criterio de un juez sobre qué es un espectáculo y qué no".

Empresarios del rubro confirmaron a El Tribuno que hoy se reunirán para acordar los pasos a seguir frente a la nueva ordenanza y que podrían solicitar una prórroga para la entrada en vigencia de las modificaciones.

Las dudas

La nueva ordenanza mantiene el 70% de espacio para mesas y sillas y un 30% para baile, siempre y cuando se presente un espectáculo artístico musical.

La interpretación de este punto es la que produce el desencuentro entre el subsecretario municipal y los empresarios.

La norma no es clara sobre lo que quiere decir con espectáculo artístico bailable. Uno de los artículos que se puede prestar para la confusión es el octavo, que señala que se podrá realizar baile público mientras esté tocando una banda en vivo.

En consonancia con lo que señala Nicolás Avellaneda, se podría entender que la música en vivo es el único espectáculo artístico bailable que contiene la categoría. Pero, por otro lado, el artículo 10 detalla que se denomina espectáculo artístico bailable a toda "expresión de arte escénico, musical, teatral o de danza".

Reubicación

"Si nos vamos a las zonas que la Municipalidad quiere, la gente no irá", dijo Marcelo Almirón, encargado de Club París, uno de los locales de la Balcarce habilitados con "anexo baile" que deberían adecuarse a la nueva norma que ya no permite esta categoría.

Almirón confirmó que se buscará cambiar la figura del negocio y transformarlo en una confitería con espectáculo, para lo que se llevarán bandas en vivo.

Sin embargo, aclaró no estar de acuerdo con los cambios ya que, según él, hace tiempo no se registran los inconvenientes e incidentes que generaban molestias a los vecinos del corredor.

Resaltó también que las áreas no céntricas son desfavorables para la actividad. "Si nos vamos a donde la Municipalidad quiere, la gente no irá. Son zonas muy alejadas de la ciudad. Además, si se produce algún inconveniente la Policía o las ambulancias no van a llegar nunca. La Balcarce tiene una infraestructura de seguridad con sus cámaras que no hay en otro lugar", sostuvo.

La ordenanza es la 15.238 modifica también el horario de cierre de los locales, que será a las 4 de la madrugada.

En qué quedó el polo nocturno

Como una solución al conflicto que genera la actividad nocturna en el paseo de la calle Balcarce, la exconcejal Virgina Cornejo presentó un proyecto para la conformación de un polo nocturno que concentrara a los boliches en una zona alejada del centro.

Esta norma se aprobó en enero del 2017, bajo el nombre de “Régimen de Promoción Áreas de Entretenimiento de la ciudad de Salta”.

El objetivo era generar un área donde se desarrollara la actividad nocturna lejos de las zonas residenciales para evitar las molestias a los vecinos.

Sin embargo, no hubo mayores definiciones y hasta ahora no se avanzó en la aplicación de este cambio en la ciudad.

De acuerdo al proyecto, en el polo nocturno estaban comprendidos los rubros de anexo local bailable, boliche, confiterías bailables y cualquier otra actividad de entretenimiento.

Además, se consignaba que la Municipalidad de Salta debía asignar los predios destinados a este fin, de acuerdo a lo que mande el Código de Planeamiento Urbano Ambiental.

La iniciativa establecía que se iba a buscar financiamiento a través de inversiones, tanto privadas como públicas, o de organismos internacionales para concretar la idea.

Para los que se radicaran en el polo, estaban previstos descuentos de impuestos municipales del 100% durante el primer año y 50% en los dos años siguientes.

Otro de los puntos del proyecto contemplaba que los empresarios de la noche que incorporaran innovaciones tecnológicas o adoptaran medidas a favor del ambiente tendrían un año más de excepción de impuestos como recompensa.

“Ellos hundieron el corredor”



Tupac Puggioni es referente de los empresarios de confiterías y peñas y propietario de uno de los primeros locales que se instalaron en el corredor. Disconforme con las políticas que se aplicaron en los últimos años, afirmó que esta medida es solo un parche que no solucionará el problema de fondo. Las prórrogas que en diferentes oportunidades se le dieron a los boliches para seguir funcionando generan molestias entre los comerciantes que se dedican a otros rubros.

Desde este sector quieren que los boliches se vayan definitivamente Los señalan como responsables de desdibujar lo que en algún momento fue el paseo.

“La Balcarce se hundió por la llegada de los locales bailables, que trajeron la decadencia y nunca estuvieron habilitados”, señaló Puggioni.

La intención de los empresarios gastronómicos es volver a la raíz de lo que era el corredor, incentivar el turismo y trabajar con la Secretaría de Turismo Municipal.

Además, piden tener una mayor participación en las decisiones. “Debemos trabajar en conjunto con la Municipalidad, incluso para las habilitaciones”, afirmó. Según dijo, las reuniones a las que los citaron en el Concejo Deliberante en el último tiempo fueron más bien informativas y sus opiniones no influyeron en las decisiones que finalmente se tomaron.

Preocupado, resaltó además la necesidad de buscar soluciones urgentes para la actividad comercial en la zona y definió a la actual temporada como “la peor” de los últimos años.