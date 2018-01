El oficial de la Bonaerense abogó por un reclamo sin violencia

Con la preocupación de saber que uno de sus colegas en Salta mató con el arma reglamentaria de un tiro en la cabeza a su hermano de 17 años, Walter Salvatierra se trasladó a Salta desde Buenos Aires el mismo jueves. "Lo único que le dije a mi papá, cuando me preguntó acerca de la marcha para protestar por la inseguridad y en contra de las fuerzas, a raíz de las personas que cometieron el delito, lo único que le dije que no lastimaran a nadie ni hicieran daño, porque las personas que estaban esa noche de servicio en la comisaría no tienen nada que ver con lo que hicieron esos hombres".

Tras la ejecución de Nahuel Salvatierra el miércoles por la noche, falleció cerca de la una del jueves, familiares, amigos y vecinos decidieron realizar una marcha para protestar por lo ocurrido y pedir justicia por la víctima. "Le recalque varias veces a mi papá y hermanos que protesten en paz, que no insulten a nadie ni menosprecien porque ninguna persona merece eso. No estoy de acuerdo con la violencia, sí quiero que estas personas -el cabo Cardozo y el sargento Aguilera- paguen por lo que hicieron, sin que nada raro pase en el medio porque suele suceder que se cubren entre ellos. El abogado defensor arma una estrategia para cambiar la carátula y reducirle la pena, buscan alguna forma de salvar a estas personas".

Sin embargo, el oficial de la Bonaerense piensa que sus colegas norteños "no tienen salvación, porque hicieron algo que está muy mal y lo saben todos. Hay personas que vieron lo que pasó, y quizá aparezcan otras para contradecir la realidad, será parte de una estrategia, y mi familia lo sabe". El oficial está parado en un lugar donde por un lado la víctima es nada menos que uno de sus hermanos menores y, por otro, emparentado por la profesión con hombres acusados de haber matado al joven de 17 años.