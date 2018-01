Hay más de 300 motos retenidas y siguen los controles de tránsito

Se incautan entre 10 y 20 por día, porque los conductores no llevan casco. Rige la emergencia vial.El depósito de Tránsito no da abasto, por eso están siendo colocadas en el canchón municipal.

"Hay más de 300 motos secuestradas en dependencias municipales por los controles que venimos haciendo desde hace tiempo. Actualmente se han intensificado las tareas y se están reteniendo entre 10 y 20 por día, porque los conductores no llevan casco", confirmó el director de Tránsito de la Municipalidad, Germán Maurell.

Aclaró que los controles son fijos y móviles, con tolerancia cero, para motociclistas, automovilistas, taxistas y camioneros. La medida responde a una situación que se extralimitó en los últimos días y que tiene que ver con los trágicos accidentes viales ocurridos en Metán.

El pasado 28 de diciembre, a través de una ordenanza ad referéndum, el intendente Fernando Romeri (actualmente de licencia), declaró la emergencia vial en el municipio de San José de Metán.

Esto se debió a que en tan solo doce días, dos jóvenes de 16 y 19 años, que circulaban en motos, perdieron la vida en distintos accidentes ocurridos en el tramo urbano de la ruta nacional 9/34.

"He tomado esta decisión debido a los trágicos sucesos que enlutan a nuestra comunidad. Venimos desarrollando controles intensivos y trabajos de prevención y concientización sobre las normas viales, pero evidentemente no son suficientes", dijo Romeri a El Tribuno.

"Esta emergencia vial incluye un paquete de medidas, como la intensificación de los controles por parte de los inspectores de Tránsito de la Municipalidad, quienes van a contar con el apoyo de personal de otras áreas de la comuna para desarrollar tareas de prevención. También vamos a requerir más apoyo de la Policía de la provincia, con la que ya venimos trabajando en conjunto", destacó el jefe comunal.

En la mira

De acuerdo a las estadísticas, los motociclistas son los principales protagonistas de accidentes en Metán y por eso hay una gran preocupación por parte de vecinos y autoridades municipales y sanitarias.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que en la declaración de la emergencia vial está incluida una norma que buscará prohibir a las estaciones de servicio cargar combustible a los motociclistas que circulen sin casco.

"Estoy de acuerdo con la declaración de la emergencia vial por la situación particular que se viene dando en nuestra localidad, donde los motociclistas son los principales protagonistas de accidentes", confirmó Maurell.

“La travesía urbana no es insegura”

“Va a haber más controles en la travesía urbana de la ruta nacional 9/34, que no es insegura. El problema es que no se respetan las normas viales, como el límite de velocidad que es de 60 kilómetros por hora en ese tramo y los semáforos que muchos pasan en rojo”, remarcó el director de Tránsito.

Maurell adelantó que van a avanzar en varias iniciativas como las foto multas y que no se cargue combustible a los motociclistas que circulen sin casco. “La travesía urbana tal vez necesite algunas obras complementarias. Pero acá el problema es otro como la falta de concientización y en eso vamos a continuar haciendo hincapié”, dijo.