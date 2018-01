Lejos de la tranquilidad en Solidaridad

Mujeres y hombres con marcas de balas de goma en distintas partes del cuerpo (ver web de El Tribuno) fue el saldo que dejó ayer la visita de al menos siete patrulleros de la Policía. Lejos de vivir un clima de paz en el barrio Solidaridad, los vecinos denunciaron haber sido reprimidos. "Sin motivo vinieron los canas y comenzaron a tirar, no les importó si había chicos o mujeres embarazadas", sostuvie ron.

El miércoles por la noche el cabo Juan Carlos Cardozo mató de un disparo a Nahuel Salvatierra, él y su compañero, el sargento Emilio Aguilera, están detenidos acusados de ser autor y coautor de un "homicidio calificado por alevosía, uso de arma de fuego y detentar la función de policías". Tras el hecho familiares de la víctima y amigos marcharon el viernes para exigir justicia. La movilización fue en paz, como pidió la familia de Nahuel Salvatierra.

"Parece que eso le molestó a la Policía, no haber incendiado la comisaría ni generado ningún quilombo no les cayó bien, porque de esa manera no le damos motivos para que vengan a reprimir, sin embargo hoy -por ayer- vinieron lo mismo mientras los chicos jugaban un partido de fútbol y comenzaron a los tiros", apuntó Norma, una de las portavoces.

La balacera fue sin "motivos", según los vecinos, por primera vez los dos bandos rivales se juntan para "hacer una gruta para Nahuel" y después medirse en un partido de fútbol. "Hablamos con los chicos de Los Cirujas y La Ranchada para decirles que no podían seguir con la rivalidad, por el bien de todos en el barrio. Decidieron juntarse y sin que estuvieran haciendo nada la Policía abrió fuego sin piedad mientras jugaban al fútbol. Incluso amenazaron con "matar a dos más si es necesario", sostuvo Soledad una de las mujeres que alzaron la voz.