Los empresarios apoyan la medida

Referentes del sector turístico consultados por El Tribuno consideraron positiva la nueva regulación para el transporte de pasajeros.

"Me parece bueno que se regule, controle y audite más profundamente la actividad de turismo alternativo. En cuanto al servicio de transfer, por fin se regula esa necesidad que tenían los turistas de tener un servicio que no sea taxi o remise, sino autos específicos de alta o media gama con una antigedad no mayor a cuatro años. Realmente era algo que se necesitaba y no había", expresó Federico Norte, miembro de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) y director en la Federación Argentina de Asociaciones de Viajes y Turismo.

"A nivel nacional esto estaba regulado desde 2005. Es decir que la normativa se adapta a algo que ya existía. Hay aspectos que se copiaron de la norma nacional, como exigir un régimen de crecida de ríos, que considero un exceso. Que se exija GPS y un sistema de comunicación satelital es muy bueno. Considero que todo se ajustará a medida que la gente se vaya inscribiendo", manifestó.

Desde la Cámara de Turismo de Salta aseguraron que la nueva normativa favorecerá a los turistas y generará mayor seguridad."Esta actividad es dinámica. Debemos aggiornarnos a la norma. En la mayoría de los casos uno requiere un transfer y le envían una combi o minibus. Me parece altamente positivo porque los turistas ahora encontrarán respuestas. Respecto al turismo aventura habrá mayor seguridad y menos riesgos. Si viaja a Cafayate y ve cómo se transportan personas en el Valle, notará que lo hacen hasta en la caja de las camionetas. Creo que la libertad se convirtió en libertinaje. Prefiero un estado omnipresente que regule", destacó el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt.

Las exigencias vigentes para los prestadores

Se entiende como vehículo de turismo aventura a las camionetas 4x4 doble cabina, que contarán con los siguientes requisitos:

- Deben ser de un modelo que no supere los diez años de antigüedad.

- Tener un tacógrafo, dispositivo electrónico que registra diversos sucesos originados en un vehículo. También cinturones de seguridad y airbags.

- Contar con un sistema de seguimiento satelital vehicular y telefonía satelital para la protección de los conductores y pasajeros. También GPS.

- Tener equipo de calefacción y aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento.

- Estar identificados en las puertas delanteras con la imagen institucional de la AMT. Se prohíbe el uso de parasoles identificatorios, publicitarios o de cualquier otra naturaleza en el parabrisas y la luneta trasera.

- El sujeto o prestador que hubiere habilitado debidamente un vehículo 4x4, en las condiciones previstas anteriormente, podrá solicitar por cada uno una habilitación de un vehículo 4x2: camionetas de doble cabina.

- El servicio deberá prestarse mediante permisos habilitantes con vehículos y conductores registrados a través de una agencia de turismo o de viajes reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación.

- Se trabajará exclusivamente con la modalidad de grupos cerrados de turistas; hasta un máximo de 4 pasajeros.

- El equipaje de mano, valijas o bultos se transportarán gratuitamente en la caja del vehículo. Queda prohibido el equipaje sobre el techo.

- La prestación del servicio a usuarios con capacidades diferentes resulta de carácter obligatoria y prioritaria, y comprende el transporte -sin cargo- de sillas de rueda, muletas o cualquier otro elemento que utilice para su movilidad, como así también el transporte de animales guías para personas no videntes.

- Estar provistas de cartas topográficas de los circuitos turísticos, pronóstico meteorológico, régimen de crecidas de los ríos, estado de rutas o sendas.

- Se debe informar a la base de operaciones la hora de inicio del viaje, momento previsto de las paradas intermedias y de llegada a destino.

- En el caso del servicio transfer, serán empleados para éste vehículos del segmento “C” o superior, gama media o alta, entendiendo a dicho segmento como aquel que posee una distancia entre ejes de cuatro metros o superior, de cinco plazas, que no deben superar una antigüedad de cuatro años y poseer equipo de calefacción y aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento.