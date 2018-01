La conoció en Tinder y ahora la amenaza: “Te voy a meter 3 tiros en la cabeza”

En julio de 2016 se conocieron a través de Tinder, la red social para conseguir pareja. Se gustaron, salieron y cuatro meses después, se fueron a vivir juntos. En menos de un año el enamoramiento desapareció tan pronto como había llegado. Los celos, los malos tratos y los problemas que él tenía con el alcohol hicieron que Erika Pérez Nielsen tomara la decisión de pedirle que se fuera de su casa. El hombre se fue, pero la pesadilla recién había empezado.

Erika tiene 39 años y es mamá de dos hijas, de 7 y 16. Tiene miedo y no solo por ella. “Me dice que me va a pegar tres tiros y que se va a matar. Que si no estoy con él no voy a estar con nadie‘, contó al diario Clarín. Aunque logró que la Justicia ordenara una prohibición de acercamiento, las amenazas le siguen llegando todos los días.

La primera vez que se puso violento y la agarró fuerte de los brazos, ella lo echó. Al tiempo él volvió y le pidió perdón. Le dijo que no iba a volver a pasar y le creyó. Pero en esa segunda oportunidad terminó con un cuchillo en la garganta. “Empezó a dejarme mensajes en el contestador. En algunos lloraba y me decía que me amaba. En otros me amenazaba de muerte. También llegó a decir que iba a matar a mis hijas”, relató la mujer y afirmó: ‘No quiero transformarme en una muerta más”.

El último mensaje intimidatorio se lo mandó a través de un conocido en común. Esta persona la llamó para advertirle que su ex le había pedido que le avise que iba a matarla. Erika sostuvo que pidió un botón antipánico pero no se lo dieron, y que tampoco logró que le otorgaran una custodia.

“Tengo mucho miedo de que me haga algo”, manifestó la mujer, que por ese motivo fue que decidió hacer pública situación. Como una forma de protegerse y también de evitar que otras caigan en la misma trampa. “Quiero evitar que otras mujeres, que se pueden cruzar con él en la red de citas, pasen por lo mismo”.