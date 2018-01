La música, una suma de bienestar físico y emocional

Al ritmo de las melodías, como las notas en un pentagrama, las emociones en el ser humano suben y bajan.

El ser humano constantemente recibe influencias de su entorno y aunque no sea consciente de ello, estas influencias afectan en sus emociones, acciones y pensamientos.

Ahora bien, una de estas influencias es la música. Muchos psicólogos y científicos afirman que no hay nada más influyente y que cree más impacto sobre el cerebro que la música, pues afecta prácticamente a todo, desde la memoria, pasando por los movimientos e incluso las emociones.

A diferencia de la palabra hablada, la música conecta directamente con nuestro subconsciente, con el lado más primitivo de nuestro cerebro, y es capaz de hacer que genere endorfinas o adrenalina.

Pero desde hace unos años los científicos han comprobado que la música puede hacer mucho más que deleitar los sentidos o relajar el ánimo.

La música está presente en todas las culturas y desde edades tempranas, todas las personas tenemos las capacidades básicas para su procesamiento, el cual está organizado en módulos diferenciados que implican distintas regiones cerebrales.

A nivel individual, existe un cerebro irrepetible, diferente y distinto en cada uno de nosotros, que recoge en su estructura y funcionalidad toda la historia personal, biográfica, genética, biológica, cultural y social, que lo ha moldeado y desarrollado diferenciándolo del resto. Cuando escuchamos, cantamos o interpretamos alguna obra musical, tocamos o improvisamos un instrumento, componemos, escuchamos, pensamos y actuamos sobre sonidos, nuestra red de neuronas se amplía con una serie de conexiones únicas, distintas a todas las demás, que podrían definirse como las huellas dactilares a las que ha dado lugar nuestra actividad musical y que dan lugar a la actividad de todo el cerebro. El procesamiento neurocognitivo de la música supone una interacción de múltiples funciones neuropsicológicas y emocionales, que tienen que actuar de forma paralela. Por lo tanto, la música es considerada como uno de los elementos con mayor capacidad para la integración neurofuncional y neuropsicológica. Tiene una compleja actividad cerebral que contribuye a desarrollar la percepción sonora, estados de ánimo, conductas cognitivas, perceptivomotrices y un largo etc. La actividad se sintetiza en una función tanto receptiva como ejecutiva del cerebro, que permite modificar conductas.

Un poco de historia

En los orígenes del hombre, no existía el lenguaje como lo entendemos ahora, tan sólo existía la música. El hombre en la prehistoria, parece que expresaba sus pensamientos y sentimientos basándose en sonidos y silencios. La profundidad del tono, estaba relacionado con su fuerza y su poder, la intensidad del timbre podía expresar amor y sabiduría.

El ser humano expresaba la sinceridad, la falsedad, la atracción o el placer por medio de la variedad de sus expresiones musicales o sonoras.

Esta unión de sonidos, dio lugar a las palabras, y estas a su vez comunicaban diferentes significados y expresiones.