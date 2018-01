Maino no llegará a Villa Primavera

Finalmente, el refuerzo más esperado por Villa Primavera no llegará. El arribo de Mariano Maino al gallito se cayó definitivamente, el arquero le confirmó a los dirigentes que no se sumará al plantel porque su intención es jugar la Copa Argentina con Central Norte.

Desde el primer contacto, el “uno” cuervo mostró interés por convertirse en refuerzo de Primavera, el aspecto económico no era un problema para los dirigentes, se las ingeniaron para conseguir los fondos necesarios, pero finalmente la ilusión de poder contar con Maino para el Federal C quedó trunca.

Con este panorama los encargados de conducir el gallito salieron nuevamente al mercado de pases a buscar un arquero de experiencia.

Uno de los nombres que tienen en carpeta los directivos es el de Norberto Barrado, quien la temporada pasada custodió los tres palos de Dep. Tabacal en el Federal B.

Otro refuerzo que no llegará a Primavera es Tomás Armella, quien decidió permanecer en el club azabache para jugar Copa Argentina, al igual que Maino.

La negativa del Boby Armella le abrió las puertas a Alexis Reyes, defensor de Independiente (HY) quien junto a hermano Fabricio se sumarán mañana al plantel que conduce Hugo Rivero.

El técnico del gallito, al igual que los dirigentes, no pierden las esperanzas de incorporar a Miguel Puntano. El goleador cuervo también llegará mañana para terminar de definir su futuro, se reunirá con los dirigentes de Central Norte y tomará una decisión.

Si bien no hay nada definido, en Primavera son optimistas de que podrán contratar los servicios de Willy Puntano. Algo positivo para tener en cuenta es que los autoridades del gallito estarían dispuestas a correr con los gastos de la intervención quirúrgica, a la que debe someterse el delantero, debido a una lesión en el codo que arrastra del torneo pasado con el cuervo.

No todo fue negativo en cuanto a los refuerzos, ayer se cerró la contratación de Fausto Apaza, quien hoy se sumará a la pretemporada. El volante se desvinculó de Gimnasia y Tiro, entrenó unos días en Central y finalmente se convirtió en refuerzo de Primavera. Apaza retiró ropa de entrenamiento y está listo para comenzar a trabajar.