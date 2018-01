Gómez no llegaría a Boca, que iría por López

Gustavo Gómez, defensor del Milan pretendido por Boca Juniors, está también en la mira del Udinese, que podría quedarse con el paraguayo en una operación por el checo Jakub Jankto, informó ayer la prensa italiana.

Gómez, de 23 años, ex jugador de Libertad de Paraguay y Lanús, hace tiempo que no es titular en el Milan y está en los planes de Guillermo Barros Schelotto para reforzar la zaga boquense, señaló La Gazzetta dello Sport. La publicación informó que la llegada del defensor paraguayo al equipo de La Ribera se vería frustrada debido que podría ser incluido en una operación por la cual llegaría el mediocampista Jakub Jankto del Udinese al Milan.

Según el periódico “Gómez, que era cortejado por Boca Juniors, que pidió al jugador en préstamo con opción de compra, estaría incluido en la operación por Jankto”, de 21 años, integrante de la selección checa.

También se dijo que el director deportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli y el mánager deportivo Marco Fassone, “prefieren que el futbolista paraguayo se quede en casa y dedicarse al asalto de Jankto, ya que los intereses del club friuliano abren un nuevo escenario con la posibilidad del cambio en préstamo con opción de compra”.

Se dijo también que Giampolo Pozzo, presidente de Udinese, fijó el precio de venta del futbolista checo en 25 millones de euros, “aunque el Milan solo ofertaría 18 de esa moneda” por el jugador y la diferencia sería cubierta por el pase de Gómez”.

Complicado el caso de Gómez, las intenciones del club de la ribera apuntan a Lisandro López, que hoy defiende los colores del Benfica de Portugal, en el que no tiene mucho rodaje.

Por el ex jugador de Arsenal a Boca le salió un competidor de peso. Marcelo Gallardo posó sus ojos en López para cubrir una posible venta de Jonatan Maidana a Dallas FC de la Liga de Estados Unidos.

Lisandro López, de 28 años, surgió de Chacarita y, tras tres temporadas en el elenco de Sarandí, emigró hacia Europa, en donde disputó una temporada en el Getafe de España. En 2014 recayó en el fútbol luso y hoy no cuenta con la continuidad deseada. Hoy se transformó en el objeto de deseo de Boca y River, ni más ni menos.