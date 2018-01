Pratto, la compra más cara de River Plate

Lucas Pratto se transformó oficialmente ayer en el nuevo refuerzo de River, que hizo la compra más cara de su historia, luego de resolver las diferencias existentes con San Pablo, dueño de la mitad del pase del jugador junto a Atlético Mineiro.

Luego de acordar los detalles que restaban respecto de la forma de pago, River accedió a abonar una suma cercana a los 11 millones de dólares por Pratto, de 29 años.

“La única disculpa que hago es que la intención de volver a Argentina es porque mi familia me necesita”, expresó Pratto en la conferencia de prensa que dio en el club paulista, acompañado de Raí, director deportivo de la entidad luego de cerrarse la venta.

Pratto empezó diciendo que se crió sin su imagen paterna y, para él, es muy importante estar cerca de su hija. “Lo más importante para mí es mi familia. Volver y estar cerca de ellos va a ser importante”, comentó. “Quiero pedir disculpas si fui fuerte en algunas palabras. Merecía hablar, sólo estoy pidiendo pedir salir por mi familia”.

Pratto contó que todo el mundo sabe que tuvo propuestas de otros clubes brasileños “pero tomé esta decisión más que nada ahora era una cuestión personal. Quería que se dejen de hablar cosas. No soy un mercenario”, insistió.

“La decisión no fue económica, ni deportiva, ni por disgusto. Quiero agradecer al club y a los torcedores porque me dieron todo el apoyo en los momentos más difíciles. Ahora se viene un año diferente, de pelea por títulos, de conquistas. Y tengo claro que si vuelvo algún día a Brasil, San Pablo tiene preferencia. Es el club que hizo mucho esfuerzo para que llegara y me quedara”.

De esta forma, la dirigencia del millonario le concederá una vez más el deseo al entrenador Marcelo Gallardo, ya que no es novedad que Pratto era una de sus obsesiones.

Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos 6 millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tenía la intención de recuperar buena parte de la inversión.

En ese sentido, el exgoleador de Vélez indicó que “lo más importante para mí es la familia, es algo muy personal; y dije que si la propuesta de River no satisfacía a San Pablo, me hubiera quedado aquí”.

El atacante descartó que su vuelta al país se deba a que quiere estar más cerca de la consideración del entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, de cara al Mundial de Rusia 2018.

“Si hago 15 goles en San Pablo o 15 goles en River, es lo mismo para la consideración de la Selección. Solo vuelvo a Argentina por mi familia”, afirmó Pratto.

El arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto llegaron a Argentina anoche, se someterán hoy a la revisión médica y firmarán sus respectivos contratos con River Plate, mientras que mañana viajarán a la ciudad estadounidense de Miami para sumarse a la pretemporada del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

Además, ayer continuaron las negociaciones entre los dirigentes de River y Tigres de México para definir la llegada a préstamo del enganche Lucas Zelarayán, quien tendrá una opción de compra por el cincuenta por ciento de su pase.

Por otro lado, continúan las negociaciones por el delantero Silvio Romero, quien el domingo pasado fue suplente en América de México, y se espera la resolución del supuesto caso de dóping del mediocampista Damián Musto, del Xolos de Tijuana.

También surgió el interés por Lisandro López, defensor del Benfica de Portugal, por quien también está interesado Boca Juniors.

Marcelo Gallardo quiere cubrir una posible salida de Jonatan Maidana a Dallas FC de la Liga de Estados Unidos.