Los hermanos Méndez marcaron una época en el fútbol salteño

Los hermanos Méndez, Luis “Chichi” (74), Héctor “Negro” (72), Oscar “Pelusa” (71), Jesús “Cuyo” (64), Sergio “Coco” (60) y Miguel “Buco” (58) están muy identificados con Pellegrini y marcaron una época en el fútbol salteño.

Los cinco primeros jugaron en el club de sus amores, y el menor de los hermanos lo hizo en Federación y Vélez Sarsfield, pero se sacó el gusto al dirigir inferiores en el adoquinero. El Tribuno se entrevistó con cuatro de los seis hermanos para hablar de lo que más les gusta en la vida, el fútbol. Todos, menos el Negro, siguen jugando al fútbol.

¿Cuéntenme alguna anécdota de cuando jugaban en Pellegrini?

Negro: Con Chichi y Pelusa nos recibimos de ídolos en el barrio cuando le ganamos 6 a 0 a Central Norte. Ellos venían invictos y nosotros luchábamos por el descenso. Jugamos en la cancha de Juventud. En la semana previa analizamos a nuestros rivales en la casa de mi vieja. ‘A vos te falta puchero’ le decíamos a uno que no tenía fuerza para culminar las jugadas. El fútbol nos dio muchas satisfacciones. Antes los mediocampistas como mi hermano Pelusa corrían de área a área y hacían goles. El 9 actual los corre a todos en ataque y se cansa.

¿Cómo se lesiona el Negro y se frustra su pase a San Lorenzo?

Chichi: Tito Cansino ya había arreglado el pase del Negro a San Lorenzo. En el último partido le devuelvo una pelota corta y Tallo lo lastimó y no se pudo recuperar. Por eso no va a San Lorenzo. Antes te lesionabas y no había tantos avances en la medicina.

¿La Selección argentina tiene chances de ganar el Mundial de Rusia 2018?

Buco: Sí. Tenemos grandes jugadores. Si se acaban los amigos de puede ser. Duplicaríamos las chances de ganar el Mundial si los jugadores se sacan el miedo y se equivocan menos.

Cuyo: No me gusta que la Selección defienda con línea de tres en el fondo. Hay que jugar con laterales y los que se ponen la celeste y blanca deben jugar sin miedo.

Negro: Tiene un muy buen plantel, solo le falta tiempo de trabajo. Puesto por puesto tenemos grandes cracks. Hay muchas individualidades, pero el equipo aún no está armado.

Chichi: Argentina fue segunda en Brasil 2014 y nos parece un fracaso, pero tenemos muy buenos jugadores, somos ricos en cuanto a individualidades. Hay que sacarse el miedo al fracaso, al error, a la crítica. Además de un crack, necesitas un buen compañero. Es necesario que se complementen los once. Yo jugué en todos los pues­tos en Pellegrini. La cancha es la misma, la pelota siem­pre fue redonda. Si sabes ju­gar al fútbol, lo haces en cualquier posición. Antes no nos lesionábamos como ahora.

¿En qué otros equipos jugaron?

Negro: Jugue en Atlético Tucuman en 1973, el Nacional y la federación tucumana. Pericote Nazr, presidente de Pellegrini, arregló el pase a préstamo con los dirigentes del decano y me tasó en 1,5 millón de pesos por la compra. Yo me voy a Atlético por que ellos me dijeron que me iban a pagar todo para estudiar. Vivía en el club, iba a la universidad y luego entrenaba. Me atendían como un rey, me dieron los mejores libros. Un año jugué ahí por que estaba muy cotizado, no me querían dar el pase. Pericote me taso muy alto.

Chichi: Jugué en San Martín de Tucumán con el santiagueño Pereyra, uno de los mejores 10 del fútbol argentino. Cancino que jugó en San Lorenzo nos recomendó ir a Tucumán. Nos pagaban hotel, todo. Al Negro lo llevan a Atlético y el dueño del hotel donde almorzabamos lo convence de jugar en el decano. Nos habían llevado para jugar a los dos en San Martín. La plata siempre fue un impedimento en nuestras vidas como futbolistas. Nos tasaron muy alto por eso no seguimos jugando en Tucumán.

¿Qué es Pellegrini para los Méndez?

Buco: Desde chico fui a ver jugar a mis hermanos en Pellegrini con mi viejo. Soy la oveja negra por que yo no jugue en Pellegrini, pero pude dirigirlo y ahora juego para los veteranos. Hugo Paz, dirigente de Juventud, quería llevarlos a Pelusa y Cuyo, pero no a Chichi, y mi papá le dijo que no ‘a los tres o ninguno‘. En lugar del Negro fue a jugar Juan de Dios Laguna, que era su suplente en Pellegrini y por obligación jugaba de 9. Un día el Negro se lesiona y Laguna juega contra Juventud un partidazo y deciden comprarlo.

Negro: Naranjita Ciotta llevaba las estadísticas de los hermanos Mendez. Puesto, partidos, goles, minutos jugados, desde sexta hasta

primera.

Cuyo: Pellegrini es todo para nosotros. Cuando era chico me querían llevar a Juventud y les dije que no, que mi viejo me iba a matar si jugaba en contra de mis hermanos.

¿Quién era el mejor de los seis hermanos?

Chichi: Pelusa salio en el diario El Tribuno cuando tenía 8 años como futuro crack. Después jugó en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Coco era el mejor de los seis hermanos. Jugaba en Estudiantes de La Plata. Llego a la reserva. Se vino por que extrañaba la familia. También jugó jugó en las juveniles de Bolivia con otro documento. Se tuvo que escapar por que lo descubrieron.

¿Van a la cancha?

Definición de los jugadores empacones según Negro Méndez:

El jugador empacón es un jugador que entra a la cancha y si le sale mal una jugada se empaca. Messi se empaca y no quiere jugar, desaparece en la selección. El empacón se va del partido. Comete errores que no son comunes en él. Siempre mirá al suelo. Renuncian a la selección y después se arrepienten.

Los hermanos Méndez y sus equipos

Luis Alberto “Chichi” Méndez (74) jugó en Pellegrinien primera desde los 15 años. también defendió la camiseta de San Martin de Tucumán. Hasta el dia de hoy juego en Pellegrini, ahora en superveteranos. Siempre fue enganche.

Héctor “Negro” Méndez (72) jugó desde la sexta hasta primera en Pellegrini, pasó por Atlético Tucumán, Paz Junior de Córdoba y casi da el salto a San Lorenzo. Jugó de marcador central.

Oscar “Pelusa” Méndez (71) jugó en Pellegrini, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y de vuelta en Pellegrini. Además junto al Negro y Chichi defendieron los colores del seleccionado salteño. El partido más recordado fue el que jugaron contra River. Siempre jugó de volante derecho.

Jesús “Cuyo” Méndez (64) jugó toda su vida en Pellegrini, hasta ahora que defiende la camiseta de los superveteranos de Pellegrini.

Sergio Francisco “Coco” Méndez (60) jugó hasta la reserva en Estudiantes de La Plata y luego pasó Kimberley de Mar del Plata. Tampoco se puso la camiseta adoquinera antes de partir a Buenos Aires. Jugaba de delantero central.

Miguel Ángel “Buco” Méndez (58) jugó en Vélez Sarsfield y Alianza. También dirigió las inferiores de Pellegrini. Ahora juega en los superveteranos adoquineros. Jugó de lateral y volante por izquierda.