Kevin le mete presión al líder en el día de su cumpleaños

No dijo cuáles son sus tres deseos, pero son fáciles de deducir. Kevin Benavides mira con picardía y sopla la vela justo cuando en Argentina se cumplen la 0 del 9 de enero. Un día como hoy, de 1989, Isis Grifasi y Norberto Benavides tuvieron su primer hijo varón. Nació por cesárea, a las 13.30. 29 años después, aquel bebé pasó a ser el hijo predilecto de Salta (en la actualidad es el deportista más importante de la provincia) y parte hoy en segundo lugar en la cuarta etapa del rally Dakar, en el circuito “San Juan de Marcona-San Juan de Marcona”.

Sobre este día tan especial para él, ayer estaba tan concentrado que cuando fue consultado sobre los deseos expresó que no tenía en cuenta la fecha. Es que en el Dakar no se cuentan días, sino etapas. Se sabe que el mayor de los Benavides no tiene techo o por lo menos aún está lejos de estancarse. En su segundo Dakar ya comenzó a demostrar su potencial. Fue décimo en la primera etapa, quinto en la segunda y ayer llegó segundo, muy cerca del defensor del título, Sam Sunderland, por lo que también ocupa esa posición en la general.

Tras llegar al campamento, luego de cumplir 296 kilómetros de especial y otros 200 de enlace, el piloto habló con El Tribuno, como todos los días, y dijo: “Fue una muy buena etapa para mí”.

El piloto del equipo oficial Honda se mostró satisfecho con el trabajo realizado y ahora piensa mantenerse en las primeras posiciones, aunque agregó que no fue para nada fácil este tramo entre Pisco y San Juan de Marcona, en el sur peruano.

“Fue una etapa muy complicada para todos, sobre todo al final”, expresó. Luego se refirió a Luciano, sobre su puesto 20 en la etapa y 17° en la general. “Viene bastante bien y también estoy contento por él”.

“Fue una muy buena etapa, me sentí muy bien en la moto. Salí a apretar y tuve una pequeña caída porque las dunas estaban muy blandas. Me fui para adelante pero no fue nada y después me quedé enganchado”, contó Benavides.

Sin embargo, el salteño logró salir adelante “con muy buen ritmo y abrí los últimos 20 kilómetros. Mi compañero de equipo (Joan Barreda Bort) tuvo una equivocación, así que llegué primero al final”. No solo Barreda Bort, el vencedor de la etapa anterior, tuvo un mal día, ya que pilotos como Pablo Quintanilla (el bicampeón del mundo), tampoco cumplieron una jornada tranquila. “Fue una etapa realmente muy complicada, sobre todo al final. Íbamos todos muy seguidos y pude encontrar el camino correcto y terminar bien”.

Luciano Benavides (piloto de KTM) es uno de los más jóvenes en competencia y su gran performance sorprende en la carrera más difícil del mundo. Ayer llegó 19° y ocupa el 17º lugar en la general.

Tras hablar sobre su etapa, el menor de los hermanos habló del cumpleaños de Kevin, a quien le deseó el mayor de los éxitos, pese a estar en el equipo opuesto. Acá no hay compañías que puedan desunirlos.

“Todavía no me crucé con él. Espero verlo mañana (por hoy) y darle un abrazo. Ambos creo que lo necesitamos. Además, quiero regalarle la mitad de un chocolate por lo menos”, sostuvo entre risas. Como hoy largan en grupos, es muy posible que Kevin y Luciano se crucen antes de salir a completar los 330 km de la especial, en la etapa 4.