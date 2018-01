Luciano Benavides: “La idea es agarrar confianza y apretar más”

Antes de llegar al rally Dakar, Luciano Benavides fue muy claro. Dejar las presiones de lado, no compararse con su hermano Kevin y tener muy presente que tiene 22 años y es debutante. Pese a eso, el piloto salteño sorprende a muchos, ya que se ubica 16° en la general, donde supera a su compañera Laia Sanz, entre otros.

Ayer ocupó el decimonoveno puesto y en KTM están muy satisfechos con su actuación. Él también se siente feliz y de a poco, quiere agarrar mayor confianza.

“Vengo bastante bien, sorprendido de mis tiempos. Todos los días aprendo algo nuevo, ya que tengo poca experiencia en el rally”, contó desde su búnker a El Tribuno.

“Hoy (por ayer) tuve un error grave en una duna, perdí unos minutos, pero me mantuve en el top 20 de la clasificación en estas tres primeras etapas, así que estoy muy contento por eso”.

Sentado en la escalera de un camión de KTM, el salteño más chico en competencia dijo: “Estoy muy bien físicamente, la moto también está impecable. No tuve ningún problema grave. La idea es seguir así y apretar cada vez más a medida que mi confianza vaya creciendo”.

“Todo el equipo (oficial de KTM) me dijo que está muy contento, me comentaron que no esperaba que lo haga de esta manera y para mí es una satisfacción muy grande”, agregó.

El debutante sabe que “Perú es una de las partes mas difíciles. Estas son etapas muy duras, me sentí muy bien. Son tramos muy largos y muy duros, pero sobre todo estoy contento con la navegación que estuve bien”.

El próximo lunes, el Dakar llegará a Salta y el menor de los Benavides lo sabe. “Pienso mucho pero no quiero imaginarlo tanto, quiero ir día a día. Tengo 22 años, estar en el Dakar y hacerlo de esta manera me pone muy bien”.