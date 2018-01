VIDEO: Rescataron y salvaron a 400 tortugas que se estaban congelando en Texas

Las temperaturas extremas de los Estados Unidos afectan a hombres y animales por igual. Cerca de 400 tortugas que sufrían las condiciones climáticas fueron rehabilitadas y liberadas con ayuda del Servicio de Parques Nacionales y voluntarios, informó el The Corpus Christi Caller-Times.

Here is one more video of rescued and rehabilitated sea turtles being released into the Gulf of Mexico.#nps #seaturtles #southtexas #corpuschristi #wildlife #texas #usinterior #padreisland pic.twitter.com/E4CQ1iiimI