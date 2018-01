Le quisieron pagar $20 mil para "derrocar" al intendente

Un vecino metanense denunció en la comisaría 30 que personas desconocidas le quisieron pagar $20.000 para juntar gente para provocar incidentes en la Municipalidad, "para tratar de derrocar" al intendente Fernando Romeri, quien actualmente se encuentra de licencia.

Se trata de Abel Altamirano, un electromecánico de 48 años, del barrio Virgen del Valle, al este de la ciudad.

La denuncia fue radicada el sábado pasado. En la presentación Altamirano dejó constancia que el hecho ocurrió el viernes, alrededor del mediodía, en la intersección de las calles Gemes y Alberto Caro, cuando el vecino llegaba a su casa.

"Observé un automóvil VW Voyage, rojo, que estaba estacionado en la esquina y cuando iba caminando hacia mi domicilio llegó el vehículo por detrás. En ese momento se bajó un hombre de 1,80 m de estatura, morocho, de pelo corto, robusto y vestido de manera informal con una remera gris y un jeans azul. Me dijo "tomá Chato, acá hay $20.000 para que juntes gente y agitemos en la Municipalidad y lo derroquemos al intendente, que está ahora de licencia", relató.

Efectivamente, Romeri se encuentra de licencia y su cargo como intendente es ejercido, interinamente, por el presidente del Concejo Deliberante, José María Issa.

Destacó que en el automóvil circulaban tres personas y que el sujeto que le habló sacó el dinero y se lo quiso entregar. "Yo le dije que no estaba de acuerdo con eso, que no estaba para nada interesado y luego se retiraron. Me asusté porque eso es como pretender un golpe de Estado, un atentado a la democracia, y esos hombres saben donde vivo con mi familia".

Además, Altamirano especificó que cuando el sujeto le quiso pagar para provocar inconvenientes en la comuna metanense le dijo: "Pensalo Chato", como apodan al denunciante.

El electromecánico dijo que solía prestar servicios a la comuna y que es monotributista. "En octubre del año pasado dejé de hacer esos trabajos para la Municipalidad, pero bajo buenos términos y por una decisión propia, porque trabajo para el agro en estos meses. Puede ser que estas personas hayan pensado que yo tenía algún problema con la Municipalidad o el intendente, pero se confundieron.

Todavía no salgo del asombro por la propuesta que me hicieron, que tiene hasta un tinte mafioso", dijo Altamirano.

Custodiada en diciembre

Debido a amenazas y rumores de que un grupo de desocupados iba a realizar una protesta y a provocar incidentes en el edificio, la Municipalidad de Metán tuvo que ser custodiada por uniformados y civiles de la Policía, en diciembre.

Según pudo saberse, grupos de desocupados venían reclamando el pago por obras realizadas en la localidad a través de un convenio con el Gobierno provincial.

Pero un grupo minoritario amenazó a un funcionario, que luego radicó una denuncia en la comisaría 30.

Desde la Municipalidad informaron que fueron unos pocos los que pretendían generar inconvenientes y que uno de ellos fue denunciado.

El secretario de Coordinación de Intendencia, Alejandro Etchart, había confirmado la situación: “El subsecretario de Obras Públicas, Federico Poma, tuvo que denunciar a un desocupado. Pero, además, comenzó a circular la versión de que iban a bloquear la tesorería si no cobraban”, detalló.

Debido a la situación y a las amenazas, hubo policías en los accesos y en el interior del céntrico edificio.