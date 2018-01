La familia Versace frente a la serie de FX

Cuando faltan pocos días para el estreno de American “Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”, la familia del difunto diseñador emitió un comunicado opinando sobre la serie, y también demandaron a la señal FX y al productor Ryan Murphy .

Luego de una exitosa temporada centrada en el caso O.J. Simpson, la serie American Crime Story dedicará su segundo arco a la muerte de Gianni Versace , quien fuera asesinado en julio de 1997, en su casa de Miami. El diseñador recibió dos disparos realizados por Andrew Cunanan, que en los meses previos ya había matado a cuatro personas. Ocho días luego de atacar a Versace, Cunanan utilizó la misma arma de fuego con la que había matado al diseñador, y se suicidó para evitar ir a prisión. En ese momento, el hombre se encontraba en la lista de los diez más buscados por el FBI.

Con respecto a la serie, el comunicado fue determinante: “La familia Versace ni ha autorizado ni se ha involucrado de ninguna manera en la serie de televisión centrada en la muerte del señor Gianni Versace”. En otro segmento del escrito, también se aclara que “teniendo en cuenta que la familia Versace no autorizó el libro en el que parcialmente está basada, ni que ha tomado parte en la escritura de los guiones, esta serie de televisión solo debe ser considerada como una pieza de ficción”. El libro al que se hace mención es Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History, un trabajo de investigación realizado por Maureen Orth, cuya publicación en 1999 tampoco fue bien recibida por la familia de la víctima.

La respuesta de FX

Por su parte, la señal FX también emitió un comunicado: “Al igual que la primera temporada de American Crime Story, The People Vs OJ Simpson, se basó en el libro de no ficción de Jeffrey Toobin titulado The Run of His Life, la inminente serie de FX, El asesinato de Gianni Versace se basa en la exhaustiva investigación del best seller Vulgar Favors, que examinó el verdadero raid homicida de Andrew Cunanan. Nosotros nos apoyamos en el meticuloso trabajo de la señora Orth”.

La serie, que promete repetir el suceso de rating que obtuvo con la representación del juicio a OJ Simpson, contará entre sus protagonistas a Édgar Ramírez como Versace, Darren Criss como Cunanan, Ricky Martin como Antonio D’Amico, pareja de Gianni, y Penélope Cruz como Donatella Versace. Si bien la familia del diseñador, como bien lo señala en el comunicado, no formó parte ni asesoró al equipo de productores en ningún aspecto, sí tuvo contacto con la actriz española y con Ryan Murphy.

En agosto del año pasado, el productor de la serie contó que tuvo la posibilidad de hablar con Donatella y que ella le hizo un pedido muy especial: “Pienso que hemos sido muy respetuosos con la familia. Donatella pidió que tuviéramos especial cuidado con cómo sus hijos serían representados en el programa. Yo le presté atención a eso. Siendo padre, lo comprendo. No estaba interesado en tomar ese rumbo, por respeto hacia ella”. Por otra parte, Penélope también reveló en una entrevista para Entertainment Weekly que habló con Donatella: “Tuve solo una conversación que fue entre ella y yo. No quiero entrar en detalle, pero fue una charla muy extensa. Fue muy importante para mí. Creo que ella sabe de qué forma la interpretaré, y que realmente la quiero y la respeto”.