Cacho Castaña pidió disculpas por su desafortunada frase

En el día de hoy, Cacho Castaña brindó una nota en el nuevo programa de las mañanas de América, Involucrados, aquí y ahora, y causó una muy mala repercusión por sus dichos. Algo que pudo sentirse en las redes sociales y los medios . Mientras opinaba que las mujeres debían hacer con su cuerpo lo que quisieran, y que era muy difícil para los hombres entender qué pasaba en sus cabezas, dijo algo que dejó en desconcierto a los panelistas y conductores del show. “¡Relájense! Si la violación es inevitable, relájate y goza”.

Casi inmediatamente, la gente repudió sus dichos y el cantante tuvo que salir a pedir disculpas. Con un video que mandó al programa Infama, aclaró el por qué de su comentario. “Hola, buenas tardes. Bueno, este video es para pedir disculpas. Si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida, y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido, cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años. Hoy en día no es divertido y se me escapó, tiré el refrán como lo aprendí yo. Le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen hace muchos años, y sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas”.