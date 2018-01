Carlos Tevez “Volví para ganar la Libertadores, me queda poco en el fútbol”

Después de sumar varios entrenamientos, Carlos Tevez fue presentado oficialmente como refuerzo de Boca Juniors para este 2018, en el que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto irá por la retención del campeonato local y la Copa Libertadores.

“Quiero dar las gracias al club chino por liberarme y poder estar hoy de vuelta en casa y disfrutar esto que es lo más lindo. Las sensaciones son maravillosas, volver a sentir esto de vuelta por dentro es único y la verdad que estoy muy contento”, señaló el Apache.

“No me arrepiento de nada. Cuando tomé la decision (de irme) fue sabiendo las consecuencias”.

“‘Estoy preparado para jugar ya. Si juego o no lo decidirá el técnico, físicamente estoy muy bien porque me venía preparado”.

“Cuando me fui, terminábamos un entrenamiento y no teníamos baldes de agua fría. Hoy terminás el entrenamiento y está todo, sabés lo que tenés que hacer. El club cambió muchísimo y me da más ganas de jugar”.

El Apache sabe que aún hay resqueremores en algunos hinchas que no le perdonan su partida, pero él está de vuelta. Los que siguen los entrenamientos afirman que está en su mejor momento y que tiene una gran forma física. Todo al servicio de Boca y de la obsesión de los últimos años: La Copa Libertadores.“Uno vuelve también porque quiere ganar la Copa Libertadores. Sabemos la responsabilidad de jugarla. Cada año que pasa, cuesta mas, hay que sacarnos el peso de encima y ganarla. Es el sueño de ganar la séptima”. Además resaltó que “está contento” y que quiere disfrutar “de los dos años que firmé con Boca y de todas las cosas que este club me da”.

Además, Tevez no le cerró las puertas a una posible convocatoria a la Selección argentina: “Sería algo muy lindo para un jugador de mi edad y algo consagratorio”.

“La gente me trata igual que antes, me sigue pidiendo fotos o me aplaude. No sé si es más periodístico o en realidad de la gente. A ustedes (el periodismo) les encanta hacer encuestaa pero ahí no se sabe si votan los hinchas de Boca o los de River y San Lorenzo que no querían que vuelva”.

“Tengo que hablar dentro de la cancha, no tengo por qué dar explicaciones. Boca no tuvo que poner nada para que vuelva, como en su momento gané, también perdí para volver. A la gente que no le gusto que me vaya va a ver mi compromiso con el club y voy a hacer que cambie de opinión”.

Y finalizó: “Miraba videos en China jugando en Boca con la 10 y la cinta de capitán y me preguntaba por qué mierda no disfrutaba, aunque todo lo bueno y lo malo pasara por mí. Eso ya pasó, ahora estoy de vuelta y lo quiero disfrutar”.