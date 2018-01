Chicoana recibirá a los mejores asadores de la provincia

María Belén Zannier

Uno de los lugares más hermosos y plenos de tradición de Salta es Chicoana. En el límite del Valle de Lerma, se erige este pintoresco pueblo colonial, junto en la puerta de entrada a los Valles Calchaquíes. Custodio de acordes, aromas y sabores bien nuestros, en esta época se llevan adelante diversos eventos en los que el canto, la música y la gastronomía son los protagonistas.

Es el caso del Concurso del Asador, que se realizará el domingo 14 de enero en el camping municipal Los Eucaliptus desde las 11. La entrada es libre y gratuita y la jornada contará con la actuación de diversos artistas salteños, entre ellos Gabriel Morales, Milly Fernández, Los Changos del Monte y Agua y Sol.

El certamen se realiza por séptimo año consecutivo, gracias al enorme éxito que registra año tras año. Sin ir más lejos, en la última edición asistieron más de 2.500 personas. Los asadores competirán en las categorías a la parrilla y a la llama. Los asistentes podrán también degustar humitas, tamales, empanadas y los mejores postres regionales.

“Chicoana los espera, con lo mejor en gastronomía, paisajes y con su gente que hacen que nuestro pueblo sea un lugar mágico. Este certamen promociona el arte de la cocina regional y brinda al visitante un acontecimiento cultural auténtico”, señaló Esteban Ivetich, intendente de la localidad.

Para más informes, los interesados pueden concurrir al Centro de Atención al Visitante de Chicoana (El Carmen 265) o comunicarse a los teléfonos 4907554 y 154751040.

Un éxito

Además de la gran asistencia de público, el año pasado en el certamen se cocinaron al estilo más tradicional argentino 700 kilogramos de carne y no quedó ni una costilla.

Los ganadores fueron en asado a la llama Juan Manuel Gallinal y en asado a la parrilla Pablo Cárdenas.

En la ocasión, las mesas dispuestas para el público se llenaron rápidamente e incluso hubo gente que debió hacer fila para sentarse a disfrutar de una jornada a pleno.

“La clave para un buen asado es no poner ningún aderezo ni condimento, solamente sal”, contó a El Tribuno Julio Enrique Delgado, quien en 2006 se coronó campeón en el Concurso Nacional del Asado, realizado en 2006 en La Banda, provincia de Santiago del Estero.

Este salteño de 68 años hoy integra los jurados de varios concursos y destaca la importancia de esta iniciativa vallista: “Esta iniciativa es positiva. Los argentinos somos asadores, y muy buenos. No me considero el mejor. Desde muy joven, en mi familia o con amigos, yo siempre hacía los asados y a la parrilla, como hacemos los norteños”, detalló.

Un “lugar mágico”

En 2016, Chicoana, junto con Seclantás y San Antonio de los Cobres, fue elegido “lugar mágico” por su singular un estilo de vida, arraigado en sus costumbres y tradiciones.

El programa “Lugares mágicos” se lanzó en 2017, por iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta.

Las localidades seleccionadas reciben asistencia técnica en plazos de 1 o 2 años. Además, con financiamiento del BID, se ejecutan inversiones en obras, bienes o servicios y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural de cada pueblo.

El “valor mágico” de Chicoana se vincula a la gastronomía, en especial del tamal, plato de valor patrimonial que integra la cultura criolla, el estilo de vida de sus habitantes y el territorio.

Cabe señalar que Chicoana es reconocida por ser la Capital Nacional del Tamal.

“Trabajamos para revalorizar lo nuestro y que el turismo sea parte de la vida diaria de Chicoana, generando trabajo y bienestar en la comunidad a través de mayor inversión”, sostuvo el intendente Ivetich.

Ferias y festivales todo el verano

Chicoana se prepara para disfrutar a pleno del verano con una nutrida agenda de actividades. En el camping Los Eucaliptus se realizará el 21 de enero la gran Feria de la Empanada Salteña, desde las 11.

El 28 de enero, en el mismo horario y lugar, será el 5ª Encuentro y Ronda de Bandoneones y Copleros.

El 3 y 4 de febrero se llevará a cabo la Feria de Pequeños de Productores de Agua Negra, en el paraje homónimo (ruta provincial 33, km 25).

El 10 y 11 de febrero será la Feria de productores de El Sunchal (RP 33, km 31), desde las 9. Los festejos del carnaval brillarán a pleno el 18 de febrero, con la Carpa de Carlos Abán (Camping Los Eucaliptus), desde las 11.

Por su parte, el 10 y 11 de marzo se realizará la Feria de Pequeños Productores de La Zanja, en el paraje homónimo (RP 33, km 34) desde las 9, mientras que los días 24 y 25 se llevará adelante Feria de Pequeños Productores de Pie de la Cuesta, en el mismo paraje (RP 33, km 43), desde las 9.