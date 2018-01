"Estamos volviendo a los objetivos de siempre", dijo Abel Guerrieri, titular del Renatre

El pasado 1 de enero asumió como presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) Abel Guerrieri, quien se desempeñaba como tesorero del Registro en representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo acompañará en la vicepresidencia Alfonso Máculus de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Además, fueron designados como nuevo tesorero, Oscar Ceriotti, y Roberto Petrochi como secretario. Continúan como directores titulares por la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), Ramón Ayala y Juan Carlos Castro, y en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), Orlando Marino y Marco Antonio Giraudo por Coninagro.

Guerrieri conversó con El Tribuno Campo sobre los desafíos frente al organismo.



¿Qué balance hace desde la recuperación del Renatre?



Encontramos un Renatre que había estado bajo intervención, estaba muy distinto al que habíamos dejado, se habían perdido los objetivos que manda la ley y la tarea para la cual fue creado. Recuperarlos nos está costando bastante tiempo.

Creo que los primeros días de febrero estamos lanzando una nueva libreta, una tarjeta con toda la información; estamos tratando de eficientizar y modernizar el registro y posicionarlo en lo que fue: primero, un ejemplo de comunidad entre la parte obrera y la patronal; y segundo, un ejemplo para la erradicación del trabajo infantil y la pobreza en el sector rural, como en su momento lo catalogó la Organización Internacional del Trabajo. Son objetivos ambiciosos que hay que retomarlos en 2018.



Cuando recuperaron el Renatre había un sobredimensionamiento en cuanto a los recursos humanos, ¿se ha podido estabilizar?



Cuando el Renatre fue disuelto y reemplazado por el Registro Nacional de Trabajadores y de Empleadores Agrarios (Renatea) contaba con 238 empleados, esa era la planta permanente. Cuando se restableció y nos hicimos cargo había cerca de 900 y hoy estamos en el orden de los 300.



¿Qué proyectos tienen?



Estamos volviendo a los objetivos de siempre del Renatre: erradicación del trabajo infantil, formalidad laboral en el sector y el pago de las prestaciones por desempleo.

Además, estamos con algunos proyectos nuevos. Vamos a ver si firmamos un convenio de corresponsabilidad gremial exclusivamente para riesgos de trabajo. El gremio está constituyendo una ART y por medio de un convenio de corresponsabilidad gremial estaríamos trabajando juntos en la ART y la prevención estaría a cargo del Renatre.



Este tipo de convenios tiene buenos antecedentes en Salta con los productores tabacaleros.



Sí, el sector tabacalero es un ejemplo de esto, así que estamos en ese emprendimiento que se hace muy necesario. En el campo estamos pagando una alícuota de riesgo de trabajo muy grande que nos saca de competencia, por eso pensamos bajar estos valores y ajustarlos.

La idea es tener una ART que se ocupe exclusivamente del sector agropecuario, lo que hoy no existe; y lo que es más grave aún, las aseguradoras no hacen nada para capacitar y controlar el riesgo de trabajo en el campo, que es mucho. Tenemos un régimen de siniestralidad muy parecido a la construcción, así que necesitamos una aseguradora exclusiva, que se ocupe del sector.



Financieramente, ¿cómo está el Renatre?



Se perdieron 150 mil registros, desde que nos fuimos hasta que volvimos, así que tenemos que recuperar esos números y en base a eso subir los aportes, lo que nos llevaría a tener mayor disponibilidad para los proyectos que queremos encarar: capacitaciones con el INTA, con el Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina (Isea), etc.

También en el interior tenemos muchos proyectos. En Salta, por ejemplo, se trabaja con la Cámara del Tabaco, con fundaciones y organismos públicos y privados. El trabajo que hace nuestro delegado en Salta, Gonzalo Caro Dávalos, es lo que queremos que se reproduzca en cada una de las provincias.



¿Es buena la relación con la Uatre?



Sí, la relación con el gremio es buena como siempre, porque la gente que estuvo en el directorio anterior es la misma que está ahora. Estamos trabajando a pleno, nos conocemos hace años.

Firma de convenios

La Delegación Salta de Renatre, coordinada por su delegado, Gonzalo Caro Dávalos, firmó el 27 de diciembre con el presidente de la Fundación Kamkunapa, Pedro Arancibia, convenios en el marco del Programa Renatre en tu Escuela, con el objetivo de fortalecer escuelas rurales en el interior provincial. Participaron del acto en el cual se rubricaron los convenios la directora de la Escuela Nº 4412, Rosario de la Frontera, Carmen Sayago, y de la Escuela Nº 4530, Cerrillos, Marta Barbosa. El proyecto contempla equipar con juegos de jardín a la Escuela Nº 4412 y la construcción de un tinglado para la realización de actos en la Escuela Nº 4530, a las cuales asisten hijos de trabajadores rurales. Además, se realizarán actividades formativas para docentes, alumnos, padres y comunidad en general.