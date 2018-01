Pellegrini incorpora nuevos refuerzos

Pellegrini arrancó su preparación cubriendo algunos huecos que dejó de la temporada pasada, luego de quedar eliminado en semifinales del Federal B, con Central Norte.

El club adoquinero regresó a los trabajos apuntando todas sus fichas a la Copa Argentina, justamente donde enfrentará en una especie de revancha al cuervo.

La ausencia de algunos jugadores que emigraron a otros clubes para disputar el Federal C obligó al técnico de Pellegrini a buscar refuerzos y suplir las bajas como Flavio Guanca, Mauricio Vilca, Leo Silveira y Pablo De Pauli, entre otros.

Federico Acuña, con el plantel prácticamente desarmado, no tuvo otra alterna que hacer nuevas incorporaciones.

De Cachorros llegaron la mayoría de los refuerzos, el DT adoquinero optó por integrar a Pablo Ramos (arquero), Agustín Carabajal (defensor), Carlos Churquina, Enzo Alcoba (volantes).

Acuña también sumó al grupo que comenzó a trabajar el lunes pasado a Agustín Gallo (ex Peñarol) y Alejandro Solá (ex Sanidad). No se descarta que puede llegar algún refuerzo más.

Pellegrini puso en marcha un nuevo ciclo pensando en el esperado duelo con Central Norte por Copa Argentina, que se jugaría el viernes 19 en el Gigante del Norte, por la noche.