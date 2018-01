Pratto y Armani llegaron a River Plate para ganar “títulos”

El delantero Lucas Pratto, la compra más cara en la historia del club, y el arquero Franco Armani hablaron este martes por primera vez como jugadores de River y coincidieron en la ilusión que les genera su llegada a Núñez para “ganar títulos”.

Hoy por la mañana se realizaron la revisión médica de rutina en un centro médico del barrio de Belgrano y por la tarde el Oso firmó su contrato y partirá rumbo a Miami, en un vuelo a las 23.55, para ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo en la pretemporada.

Atlético Nacional le pidió a River una serie de avales y un adelanto económico que se concretará en las próximas horas y le permitirá enviar los papeles firmados por sus dirigentes. Entonces, Armani tuvo que postergar por 24 horas su viaje a Estados Unidos, el cual emprenderá este miércoles en horario a confirmar.

“Presión tengo por usar la camiseta de River, que es uno de los equipos más grandes del mundo. Hayan pagado lo que hayan pagado, la presión la voy a tener siempre. Hicimos las dos partes un esfuerzo muy grande para venir, así que estoy muy contento”, afirmó Pratto, el primero en salir de los estudios, en conferencia de prensa.

Pratto firmó un vínculo por cuatro años y medio, a cambio de 11,5 millones de euros, monto récord para el millonario.

“Quiero ser campeón de la Copa Libertadores, quiero ganar títulos con River y quiero demostrarle a Marcelo que no se equivocó en contratarme”, remarcó Pratto.

En ese sentido, recordó: “Marcelo desde que asumió como DT de River siempre intentó contratarme y creo que esta vez fue la que tenía las puertas más abiertas para hacerlo. Solo tuve una charla, no hablé a fondo. Le agradecí las ganas de querer contar conmigo, le dije mis ganas de trabajar con él y jugar en este club. Me dejaron bien en claro todo eso”.

El Oso, que jugó 48 partidos en San Pablo con 14 goles convertidos, no quiso elegir aún un número de camiseta.

Su llegada a River, también, podría volver a abrirle las puertas de la Selección argentina, a un par de meses del Mundial de Rusia 2018, aunque él dijo que solo quiere pensar en River.

“Es un objetivo grande pero la verdad que en este momento estoy pensando en River, no pienso mucho en la Selección. Ojalá haga muchos goles este semestre para que el técnico vea que estoy bien, pero mi cabeza está en River”, sostuvo quien convirtió dos tantos con la camiseta albiceleste en las eliminatorias (ante Venezuela y Colombia).

Por último, valoró el retorno de futbolistas de renombre a la Superliga argentina, como el caso de su excompañero Mauro Zárate a Vélez.

Por su parte, Franco Armani afirmó que no quiso dejar pasar “el tren” de sumarse al “club más grande de la Argentina”, y deseó poder preparase bien “para este desafío”.

El arquero valoró la posibilidad de trabajar junto al entrenador Marcelo Gallardo, quien a su juicio tiene mucha “jerarquía y calidad”, algo que lo llena “de mucha ilusión”.

“Soy un jugador que va a dejar todo en la cancha, con mucha humildad y gracias a Dios logré cosas de esa manera. Y quiero prepararme porque lo que se viene en todo este año es muy importante”, se definió Armani.

“Acá en Argentina no debuté en Primera División. Después fueron siete años y medio en Atlético Nacional. Me tocó trabajar desde muy abajo allá. No llegué como un refuerzo, llegué como uno más. Tuve que trabajar y gracias a Dios se dieron los frutos, muchos títulos y estar en River es un logro importantísimo”, recordó el arquero nacido en Casilda.

Y, por último, el exarquero de Atlético Nacional agregó: “Pero el tren pasa una sola vez y hay que subirse, no quería desaprovechar esta oportunidad. Ahora quiero prepararme bien para este año importante”.