Suben las apuestas por Kevin Benavides

Fue un cumpleaños atípico, como el de 2016, pero Kevin Benavides se siente feliz así y no ocultó su gran momento a El Tribuno: “Estoy contento porque hago lo que me gusta y fue una buena forma de festejar mi cumpleaños”.

Ayer, mientras se cumplían 29 años de su nacimiento, el mayor de los hermanos finalizó octavo en la cuarta etapa de la 40 edición del rally Dakar (San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, Perú), se ubicó tercero en la general y tras la baja de Sam Sunderland, el defensor del título, su mote de candidato subió considerablemente y hoy es el mejor del team Honda.

Del durísimo tramo, Benavides contó que desde el inicio la carrera fue muy complicada porque largaron de a 15 competidores en un tramo bien de motocross. “Largamos todos juntos y había mucho polvo. Al final pude terminar bien para largar bien mañana (por hoy)”, expresó.

Como se sabe, el primer lugar no lo desespera, al menos por ahora, ya que entiende que es mejor la navegación a cargo de otro piloto, en este caso de Adrien Van Beveren, ganador de la etapa y nuevo líder de la general. En la suma de tiempos aparece segundo el chileno Pablo Quintanilla y luego el salteño. “En el Dakar es todo estrategia y hay que mantener la calma lo más que se pueda”, expresó el piloto.

Al llegar a la meta Benavides no estaba al tanto de la lesión de Sunderland (se cayó y el golpe le afectó la zona lumbar) y le envió un mensaje de aliento. “Lo más importante es la salud del piloto y espero que esté bien”, dijo el salteño, quien conoce de lesiones.

Hoy, el deportista oro de la provincia en 2017 disputará la quinta etapa con el resto de los competidores, en el tramo que unirá San Juan de Marcona y Arequipa, la última ciudad peruana en este Dakar.

Por delante de él se encuentran Adrien Van Beveren y Pablo Quintanilla, pero la distancia entre el primero y Kevin es solo de 3 minutos y 15 segundos.