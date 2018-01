La China Suárez habló sobre su pelea con Gimena Accardi

El 2017 terminó con una inesperada pelea entre dos grandes amigas: la China Suárez y Gimena Accardi. Si bien en un principio se especuló con que la distancia se produjo por una foto, la realidad se supo poco después de boca de sus protagonistas (el enfrenamiento también incluyó a Nico Vázquez). “Se comportó de una manera que no esperábamos en un momento muy triste y delicado como fue lo de Santi“.

Pero en esta historia, faltaba la palabra de una de las partes, y en una entrevista radial con Marcelo Polino y Paula Cháves (que es amiga de la China y Gimena, y había opinado de la pelea), Eugenia fue consultada al respecto. “No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín. Soy una convencida de eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado”.

No obstante, reconoció que sí estuvo dolida por la situación. “Uno no es un robot. A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene, a veces está bueno estar expuesto porque la gente te acompaña y ve lo que hacés, pero hay otra parte que es más difícil porque somos de carne y hueso, entonces uno sufre“, aseguró.