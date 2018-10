Concejales quieren la tolerancia cero de alcohol al conducir en el municipio

En la última sesión ordinaria celebrada en el Concejo Deliberante de Güemes, el concejal Mario Suárez presentó sobre tablas un proyecto de ordenanza para la adhesión de la Municipalidad a la ley nacional de tolerancia cero al alcohol en sangre para los conductores.

El proyecto pasó a comisión para su estudio y tratamiento y se espera que en la sesión de la esta semana sea aprobada.

La ordenanza fue un pedido realizado por padres que sufrieron la triste pérdida de un hijo en accidentes de tránsito, por culpa del consumo irresponsable de alcohol por parte de un conductor antes de ponerse al volante.

La posibilidad de una adhesión a la ley nacional fue tratada años anteriores, pero en esa oportunidad, los ediles consideraron que era necesario que haya una tolerancia de 0,5 grados de alcohol, debido a que una persona puedo consumir medio vaso de vino o de cerveza en una cena, elevar su graduación en sangre a 0,3 o 0,5 sin que esta graduación le impida conducir correctamente un vehículo.

Debido a los últimos accidentes registrados en el departamento de Gral. Güemes, con víctimas fatales o gravemente heridas a consecuencia de la incapacidad para controlar un automóvil por parte de la persona al volante, a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, varios padres unidos por el dolor, se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para apoyar la presentación del proyecto, luego de una breve exposición fundamentando las razones de este pedido de adhesión a la ley nacional, el proyecto pasó a comisión, pero con el expreso compromiso de los ediles de aprobarlo en una próxima sesión.

“Yo venía pensando en hacer la presentación cuando me enteré de que en la provincia de Salta hay únicamente tres municipios que están adheridos a la ley, me reuní con otras personas que piensan y sienten como yo, donde me enteré que se estaba por presentar un proyecto de ordenanza con esa finalidad”, dijo.

“Decimos entonces que era necesario estar presentes para apoyar su aprobación. En buena hora que ya hay un proyecto en estudio porque pude ver muchos accidentes en los últimos meses, alguna medida se debía tomar porque la Justicia es muy benévola en ese sentido, a los responsables nunca les pasa nada, se los puede ver en las calles inclusive hasta manejando”, agregó.

“Yo entiendo que cada abogado defiende su cliente, ellos dicen que no hay intención de provocar la muerte de la persona que se trata de un accidente, pero en realidad todos los casos son accidentales, nadie sale a la calle pensando en matar a alguien, no decimos que lo haya hecho a propósito, pero si yo me tomo mi botella de vino o cerveza y me subo al auto, soy consciente de que puedo provocar un accidente y matar a alguien, sin embargo igual me subo, entonces tengo una gran responsabilidad”, expresó Osvaldo Banegas, quién perdiera dos de sus hijas en un lamentable accidente vehicular.

Con 2,4 grados de alcohol

Recordando el último caso fatal que causó gran conmoción en la comunidad, ocurrido una semana atrás, Banegas dijo, “Esta chica que tenía 2,4 grados de alcohol en sangre, debe haber estado bebiendo bastante, ella sabía que no debía manejar porque podría ocasionar un accidente, pero igual subió al auto, dejó destrozada a una familia y seguramente ella quedará en libertad”.

“Solo espero que con esta medida extrema de tolerancia cero se cause un impacto en la sociedad que pueda generar algún tipo de conciencia, para que sepan que si beben no deben conducir porque serán seriamente sancionados”, final el profesor Banegas.