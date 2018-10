Los viajes de estudios se usan para conocer empresas destacadas

Durante 12 años los chicos de tercer año de la OEA - ex primero de Polimodal- viajaron hacia la ciudad de Salta para conocer empresas como Coca Cola, Cerveza Salta, Central Térmica Gemes, Tabacaleras del valle de Lerma y las instalaciones de diario El Tribuno.

"Una cosa es enseñarle la teoría, pero cuando los chicos ven cómo se trabaja en esos establecimientos, sienten que en unos pocos años ellos mismos pueden estar en esa función", describió el profesor Villagra.

"Pero además tenemos chicos que nunca salieron de Tartagal y el viaje a la ciudad de Salta los colma, los llena de ánimos porque es una experiencia maravillosa para todos ellos", agregó el docente.

Villagra recordó que "la idea de organizar estos viajes me surgió porque me daba cuenta de que muchos chicos terminaban los dos primeros de los 6 años, pero al llegar al tercero, muchos no querían seguir estudiando".

"Cuando vieron que los de tercero se iban de viaje, los de primero y segundo querían llegar para hacer el viaje de estudios y una vez que lo concretaban era más fácil retenerlos en el sistema escolar", recordó.

Y dijo: "Al principio les proponíamos hacer algún campeonato de cualquier disciplina y en realidad era para evitar que se queden el viernes a la noche en la esquina, fumando o tomando, porque al otro día tenían que estar descansados para jugar".

Luego consideró que "los docentes tenemos la obligación de ser creativos, hacer todo el esfuerzo para que los chicos no se vayan, porque ahí comienzan los grandes problemas".

"Este año el viaje lo vamos a realizar en el mes de octubre así que le pediremos a diario El Tribuno que nos permitan recorrer sus instalaciones; la gente encargada de esas visitas guiadas del diario, durante 12 años nos trataron de una forma excelente y para los chicos ha sido una gran experiencia", agregó.

A pesar de tratarse de una escuela pública donde la mayoría de los más de 1.000 alumnos son de familias de trabajadores o de limitados recursos económicos, los chicos y los docentes tienen esa conciencia social que lamentablemente no suele ser lo habitual.

"A los chicos se les enseña con el ejemplo y uno de los grandes déficit que tenemos los tartagalenses o quizás los argentinos es que no sabemos mirar al que está al lado. Es una semilla muy chiquita la que aportamos pero confiamos en que con los años se replicará mucho más y entre todos vamos a hacer una sociedad más solidaria, más equitativa", reflexionó el profesor Villagra, a quien los chicos reconocen como un compañero en estos proyectos sin que eso implique que no sea firme a la hora de enseñar y, sobre todo, de evaluarlos.

Pero la escuela OEA se caracteriza por otro proyecto que se realiza hace varios años y que está dirigido no solo a los alumnos de la propia escuela sino a cualquier chico de nivel medio que necesite apoyo pedagógico: las clases que un grupo de docentes pero también de alumnos que tienen buen rendimiento académico dictan los fines de semana a quienes lo necesitan en materias como Circuitos, Física, Dibujo y Matemática.

"Tenemos dos colegas, los hermanos Rommy y Antonio Almejhos, uno ingeniero y otro técnico que hace más de 5 años enseñan robótica los días sábados y tienen 70 alumnos. Son más de 300 los chicos que asisten tanto a robótica como a clases de apoyo. Y participan en concursos. El compromiso de los profesores, que no cobran, que destinan su día de descanso a ayudar a los chicos, es muy grande", concluyó Villagra.