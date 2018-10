En el debut de las bandas de flotación, el dólar cae 13 centavos 

En el debut de la nueva política cambiaria del Banco Central que incluye un esquema de flotación de la moneda estadounidense entre bandas (va de $ 34 a $ 44), el dólar cae este lunes 13 centavos a $ 41,81 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo a los primeros relevamientos.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocede 45 centavos a $ 40,80.

"La nueva política cambiaria de bandas de flotación aún despierta un sesgo alcista por parte de los operadores, que parecen encaminados a testear el techo de $ 44 a fin de que el organismo (FMI) deba demostrar la eficacia de las subastas diarias", afirmó en su informe diario el economista Gustavo Ber, del estudio homónimo.

"La renovada escalada del dólar (en las últimas dos ruedas) despierta incertidumbre sobre las posibilidades de reducir la inflación a corto plazo, aun aplicando el estricto apretón de ¨base monetaria cero", agregó.

En tanto, Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, consideró que "hasta que vengan los dólares del FMI, el mercado puede ir a testear el nuevo régimen monetario dado las municiones limitadas que tiene el BCRA en la banda superior".

En declaraciones, añadió que "hay margen de estabilización en un equilibrio dólar-tasa algo más arriba que el actual, dado lo restrictivo del programa monetario, el despeje del riesgo de default y el excedente de dólares que tendrá el Tesoro".

El viernes último trepó un 3.5%

Cabe recordar que el billete verde viene de trepar el viernes un 3,5% o $ 1,41, a $ 41,94 un precio inédito al cierre durante una jornada en la que el BCRA volvió a intervenir en los futuros del dólares. De hecho en algunos bancos, llamativamente como el Nación (suele tener los precios más bajos del mercado), la cotización finalizó por encima de los $ 42 ($ 42,10).

Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa se disparó un 3,9% ($ 1,55) a $ 41,25, tocando un máximo de $ 41,50 en la sesión. Fue en ese nivel, donde apareció el BCRA con una nueva intervención en los mercados de futuros, lo que hizo moderar parcialmente el avance en el mercado de contado, cuyo monto operado ascendió 17% a u$s 429 millones. Según operadores del mercado, el Banco Nación había vendido u$s 50 millones de contado.

El BCRA anunció el miércoles pasado que a partir de hoy implementará un nuevo esquema de política monetaria que permitirá bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía. "La meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria. La zona de no intervención se define inicialmente entre $34 y $44, se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. El BCRA permitirá la libre flotación del peso dentro de esta zona, considerando que es un rango adecuado de paridad cambiaria", destacó el Central en su comunicado.

En ese sentido, afirmó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no intervención, el Central realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta $ 150 millones. Y agregó que en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por debajo de la zona de no intervención, podrá comprar moneda extranjera.

Intervención y no intervención

La entidad conducida por Sandleris consideró que este esquema de zonas de intervención y no intervención combina adecuadamente los beneficios de la flotación cambiaria con los beneficios de prevenir fluctuaciones excesivas del tipo de cambio. Asimismo, destacó que la meta monetaria será implementada mediante operaciones diarias de Letras de Liquidez (LELIQ) con los bancos y señaló además que continuará con el cronograma de desarme de LEBAC.

En este marco, la tasa de las Letras de Liquidez, Leliq, alcanzó el viernes niveles del 65% anual en el mercado, desde el 60% previo, dijeron operadores. Y añadieron que la suba en la tasa de Leliq se produjo cuando la cotización del dólar rozó niveles mínimos históricos de $ 42. El Central informó en un comunicado que se comprometió a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre de 2018.

En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo el último sábado que confía que con la nueva política monetaria que implementará el Banco Central va a "bajar la volatilidad cambiaria" y si bien admitió que hay una "pérdida del poder adquisitivo", afirmó que "se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación".

"Es una política monetaria muy sana, consistente y fácil de entender. Con la base monetaria no crece por varios meses vamos a lograr bajar la volatilidad cambiaria", afirmó Dujovne.