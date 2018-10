Liberaron al ex secretario de Cristina kirchner, Fabián Gutiérrez

El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta tarde la excarcelación de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de aceptarlo como imputado colaborador en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, luego de que Gutiérrez fuera detenido el pasado miércoles en Santa Cruz, acusado de participar en la cadena de recaudación ilegal de dinero.

Bonadio homologó el acuerdo que el viernes último el ex secretario firmó junto al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para sumarse a la lista de "arrepentidos" que tiene la causa.

Gutiérrez apareció en la causa durante la confesión de José López, quien contó supuestos detalles sobre cómo funcionaba la estructura de recaudación de fondos ilegales. Al referirse a la escena del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en el Convento de General Rodríguez con bolsos con U$S 9 millones, y en otra contradicción con declaraciones anteriores, el ex secretario de Obras Públicas involucró a Fabián Gutiérrez. López trazó una línea directa entre la entrega del dinero -que según él le ordenaron esconder en el convento- las órdenes de Gutiérrez y el conocimiento de dichos fondos por parte de Cristina Kirchner. El viernes 28, una vez trasladado a Capital Federal, Gutiérrez dijo que vio cómo Daniel Muñoz -el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner- "movía bolsos con dinero al Sur". Así, confirmó la dinámica de las rutas con supuestas coimas que salían desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, o El Calafate, Santa Cruz. Aseguró, según fuentes judiciales, que Néstor y Cristina estaban al tanto de esa logística.