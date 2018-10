Evo Morales tras el fallo de La Haya: "Bolivia nunca va a renunciar a acceder al Pacífico"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que su país "nunca va a renunciar" a su aspiración a acceder al océano Pacífico debido a "su enclaustramiento", y valoró de forma positiva que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya "invocado" a Chile a continuar con el diálogo.

La CIJ rechazó hoy, por 12 votos a 3, que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico, tal y como habían pedido los abogados que representaron al estado boliviano.

No obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones generales que su fallo "no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad".

En la decisión del tribunal, dijo Morales, "no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación a seguir continuando con el diálogo", algo que interesa "no solamente a estos dos países", sino a "la región".

"Sabe el pueblo boliviano y los pueblos del mundo" que Bolivia perdió el acceso soberano al Pacífico "mediante una invasión", dijo Morales, en alusión a la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, que supuso para este país la pérdida del litoral que disfrutaba cuando se formó como Estado.

Morales abandonó luego el Palacio de la Paz, sede de la CIJ, mientras a escasos metros un grupo de ciudadanos bolivianos ataviados con banderas gritaban "¡La lucha continúa!", informó EFE.

Morales, que hizo de la búsqueda de la salida al mar uno de los pilares de su agenda internacional, había iniciado el proceso judicial ante la CIJ en 2013, el cual finalmente llega a su fin este lunes con una decisión adversa que será un duro golpe para su Gobierno.