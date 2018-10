El jardinero de los Kirchner dijo que no llevaba bolsos con plata: "Yo transportaba alimentos"

Ricardo Barreiro, conocido por ser el jardinero del matrimonio Kirchner, negó ante el juez federal Claudio Bonadio haber trasladado bolsos con dinero, pero dijo que llevaba alimentos que llegaban de Buenos Aires a El Calafate y que por ese trabajo no cobraba ningún sueldo.

Barreiro fue indagado el pasado viernes, señalado como uno de los que supuestamente trasportaba los bolsos con efectivo que llegaban desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, en el marco del sistema de recaudación ilegal.

Según explicó el imputado, quien permanece detenido, trabajó entre 2003 y 2014 para los Kirchner, pero lo hizo sin cobrar un sueldo.

Tras aclarar que "nunca" fue a Rio Gallegos y que hizo esta "colaboración" desde 2003 a 2014", Barreiro advirtió: "A mí no me pagaban. Nadie. Nunca me pagaron estos transportes. Una sola vez intenté cobrarles el transporte y no me dieron nada". Según resaltó, "yo trabajé mucho en la militancia con Cristina y Néstor y después estuve con un contrato en la Municipalidad de El Calafate como encargado de la residencia, en los años 80", cuando Néstor Kirchner era gobernador y "nos conocimos en profundidad".

Aunque en ese momento le pagaban por esa función, "cuando fueron presidentes seguía siendo lo mismo y no me pagaron nada. Lo hice a modo de colaboración". Reconoció no obstante que en 2008 tuvo un cargo en el Ente Regulador de los Aeropuertos, con funciones asignadas en El Calafate, pasando informes de "los cambios de precios, los detalles de los impuestos de los pasajes y demás". También armó una sociedad "Cielo Patagónico Azul" , que tenía la concesión de Jet Pack en la localidad de El Calafate, que funciona hasta el día de hoy. Ese doble rol le valió una causa penal por incompatibilidad de sus funciones.

Función

"Mi función era ir a buscar al aeropuerto (de El Calafate) a la ama de llaves, a las mucamas que venían de Olivos y a la cocinera. Yo también transportaba los alimentos", explicó en la indagatoria, puso saber NA.

Sobre su actividad, detalló: "Las cajas que yo cargaba eran de telgopor y venían numeradas de Olivos. Eran descargadas por Intercargo. Nosotros poníamos la camioneta cerca del avión, bajaba la comida por la rampa y el personal de Intercargo la subía a la camioneta de mi empresa".

En ese sentido, recordó haber trasladado "aguas minerales" marca "Glaciar" y "muchas frutas y verduras".

El jardinero aseguró que los objetos personales de Cristina y Néstor Kirchner eran llevados por "cada secretario de turno", al hacer referencia a bolsos o valijas que trasladaba el matrimonio desde Buenos Aires al sur.

"Los secretarios privados se manejaban de forma independiente. A mí me tocaba trasladar la comida y a las personas que mencioné", expresó Barreiro.

Según sostuvo, "ellos eran muy especiales y se manejaban exclusivamente con sus secretarios".

"Entiéndase por ello llamadas, comunicaciones, recepción. Había carga de cuadros y otros elementos. Pero eso nunca lo llevé. Yo, sólo alimentos", destacó el jardinero.

Por último, explicó que cuando los Kirchner fueron presidentes tampoco le pagaron nada: "Lo hice a modo de colaboración", señaló en su indagatoria.

Defensa

Hoy, Barreiro decidió cambiar de defensa. Eligió como abogados a los letrados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, la dupla que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner de la causa del Memorándum con Irán y que actuó en el último tramo del juicio a Ciccone para defender al ex vicepresidente Amado Boudou. Rúa dijo al diario Infobae que "es insostenible que Barreiro esté detenido y lo mantengan detenido en estas circunstancias" porque "no hubo nada delictivo" en su conducta. "La detención de Barreiro se sustenta exclusivamente en que el piloto (Sergio "Potro") Velázquez lo refirió como una de las personas que iban cuando volaban en El Calafate a recibir a la delegación, pero no dice ninguna actividad distinta que esa –afirmó-. Barreiro explicó en qué contexto iba: que recibía a Cristina o a Néstor y que llevaba las cajas que se despachaban y que correspondía a ellos. Que esa carga venía embalada y de una manera identificada. Que correspondía a enseres de la casa. No había otra cosa que eso. Ni aún el piloto lo refiere en esas circunstancias. Lo refirió como que iba a buscar al matrimonio. Y él explica por qué".