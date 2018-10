Scaloni: “No hay puertas cerradas para los históricos”

Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina, aseguró que “no hay ninguna puerta cerrada” para los jugadores “históricos”, que se quedaron fuera de las dos primeras convocatorias de su interinato tras el Mundial de Rusia 2018 y la salida de Jorge Sampaoli.

“No hay ninguna puerta cerrada para los históricos. En estos momentos decidimos por otros jugadores que creemos que son los mejores”, explicó en conferencia de prensa en el predio de AFA, en Ezeiza.

En ese sentido, ejemplificó con la convocatoria de Nicolás Otamendi, mundialista en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, que volverá a la Selección luego de la eliminación en octavos de final ante Francia.

“Otamendi está porque creemos que es un jugador válido para la Selección, hablamos con él, le explicamos lo que queremos y estamos contentos de que esté”, indicó.

Consultado por el rendimiento de Cristian Pavón, lo incluyó entre un grupo de futbolistas a los que les “pesó el Mundial”.

“Si viene convocado, es porque le vemos condiciones. Antes del Mundial tuvo su mejor momento. El Mundial creo que le pesó a la mayoría. Y él está en un club donde rendís examen todas las semanas y eso no es fácil. Es un jugador que siempre da el máximo”, indicó.

En cuanto a nombres puntuales, hizo referencia a la situación de Juan Foyth, citado por primera vez para una selección mayor, y de Roberto Pereyra, quien fue llamado luego de haber estado en el ciclo de Gerardo Martino.

“Más allá que Foyth no está jugando en su club (Tottenham), tiene un enorme futuro. Y lo traemos en función de eso. Si puede tener minutos, mejor aún”, indicó.

Sobre el Tucu, contó que su convocatoria “se decidió sobre el final” y destacó que “nos puede dar soluciones ya que pasa un gran momento y puede jugar tanto por afuera como por adentro”.

Scaloni dijo que no lo “sorprende el nivel” de Sergio Agüero y contó que “la decisión es que los delanteros convocados aporten lo máximo”.

Además, celebró que Ramiro Funes Mori “tenga minutos en el Villarreal” de España aunque esté jugando como mediocampista central y no como zaguero, tal como él lo pretende.

Scaloni informó que Sergio Romero y Franco Armani “seguro atajen un partido cada uno”, aunque adelantó que no decidió cuál jugará frente a Irak y cuál ante Brasil.

Por último, dio a entender que existe la chance dar de baja de la lista a Gonzalo Martínez, quien sufrió un desgarro que le impediría jugar ante Independiente: “El miércoles o jueves tomaremos una decisión de manera conjunta con River”.