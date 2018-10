Profesionales sostienen que los grupos antiderechos no quieren ni discutir el contenido.

"El planteo es no dar educación sexual integral"

"Esta fue una estrategia en su momento de los grupos antiderechos para plantear la no aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, esta estrategia se ha exacerbado hoy hasta el punto de que está siendo usada por partidos políticos que llevan estas consignas, tanto a nacional como provincial. En definitiva, el planteo es no dar educación sexual integral, pero ni siquiera es sentarse a discutir cuál es el contenido que se tiene que transmitir a través de ESI, seguimos en la misma, no ha cambiado absolutamente nada desde la sanción de la ley en 2006, todo sigue igual", señaló Gabriela Gaspar, abogada salteña que trabaja por la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.

Para Gaspar se trata de una mirada sesgada, reduccionista, que confunde debido a que se habla de ideología de género, algo que consideró "no existe como tal", y por lo tanto, tampoco merece discusión.

La letrada agregó que también se ha puesto la mirada en un recurso usado anteriormente, que la ESI implicaba enseñar a los chicos a tener relaciones sexuales y no es así.

Consultada de cómo impacta esta cruzada en Salta, la profesional expresó: "La verdad, está haciendo mucho daño porque en la medida que una sociedad se mantiene en la ignorancia, se deja influenciar por conocimientos no científicos sino ideológicos, justamente que es la que sostienen esos grupos antiderechos, creo que no vamos a llegar a superar los altos índices de abusos sexuales infantiles que tenemos".

Por su parte, el licenciado en Sociología, Agustín Pérez Marchetta, manifestó que "cuando no se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se da lo que se llama envalentonamiento, de repente, los que se oponían a la ley, consideran que tienen viento a favor y cuando tienen viento a favor empiezan a ir por sobre discusiones que ya estaban saldadas, en teoría ya estaba saldado que después del debate se iba a dar educación sexual integral en las escuelas, pero como sienten que ganaron tratan de implementar más sus perspectivas y paradigmas".

Pérez Marchetta siguió: "Y el catolicismo -el predominante- no quiere educación sexual integral, quiere que la gente se multiplique, sostiene que las mujeres están llamadas a ser madres y que tienen que dedicarse a procrear".

Datos oficiales

Hasta el 2017, más de 8.100 docentes de todos los niveles educativos fueron capacitados en Educación Sexual Integral (ESI) y se repartieron más de 40.000 materiales informativos en todos los establecimientos, detallaron oficialmente.

Este año se realizarán más de 100 mesas sobre ESI con la participación de las familias de los niños y adolescentes. También se desarrollan foros intersectoriales con las áreas de Salud, Derechos Humanos, Justicia, Asuntos Indígenas, Universidades de Salta, Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Consejo Económico y Social y otros organismos.