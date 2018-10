Olimpia Oriental y Huaytiquina en semis 

¡Aquí están, estos son! Olimpia Oriental, Unión Huaytiquina, La Merced y San Agustín, son los flamantes semifinalistas del torneo Anual de la Liga del Valle de Lerma.

El certamen vallisto vivió el fin de semana pasado un desenlace cargado de emociones, porque se jugaron los partidos de vuelta de cuartos de final.

Con la clasificación de La Merced, que eliminó a Massalín y Celasco, y San Agustín a Juventud Unida, los primeros semifinalistas, todas las miradas apuntaron a las otras dos llaves.

Olimpia Oriental de Rosario de Lerma sorprendió de visitante en Chicoana, pese a caer con los dueños de casa por 2 a 1, hicieron valer la ventaja que sacaron en el partido de ida (ganaron 3 a 1) y se quedaron con el pase a semis.

El blanco hizo lo que pudo pero no le alcanzó porque debía superar al celeste por una mayor diferencia de goles.

En Campo Quijano, Unión Huaytiquina, demostró una vez más ser un rival que se hace muy fuerte y superó sin problemas a San Bernardo de Coronel Moldes 4 a 2. En el partido de ida no se sacaron ventajas, igualaron 2 a 2, resultado que favoreció al equipo de Quijano que terminó en el global 6 a 4.

Una vez que se conocieron a los cuatro semifinalistas, los dirigentes de la Liga del Valle confirmaron que los cruces de ida serán los siguientes: San Agustín enfrentará a Olimpia Oriental, mientras que Huaytiquina tendrá como rival a La Merced.

Si bien todavía no quedó establecido la localía de los partidos de ida (se resolvía anoche en la sede de la Liga), San Agustín y La Merced tendrán la facultad de decidir. Ambos al terminar mejor posicionados en la tabla general tienen el beneficio de elegir definir la serie de local o visitante.

Si vamos a la lógica ambos equipo optarán por jugar la revancha en casa.