Beto Acosta: “Los que nos quedamos tenemos fuerzas y ganas”

El “Beto” Claudio Acosta llegó a los 100 partidos vistiendo la camiseta de Juventud Antoniana, en el partido que el viernes empató frente a Chaco For Ever. El jugador arribó a Salta, en la temporada 2009, a pedido del Sapito Coleoni, y luego regresó en el 2017 y contra los chaqueños fue el autor de un estupendo gol para el santo, habló con El Tribuno. “Contento en lo personal, hubiera estado mejor terminar de la mejor manera, con los tres puntos”, manifestó Acosta.

Si bien fue empate en el Martearena, Acosta destacó: “Hay que sacar cosas positivas, porque seguimos sumando. Además no se perdió. Y si seguimos por el mismo camino vamos a sacar más puntos de los que vamos a perder. Hoy por hoy las cosas nos están costando”.

Con el clima adverso que se vivió la semana, con la ida de jugadores, describió cómo está grupo. “Nos sentimos bien. Se fueron jugadores y los que nos quedamos tenemos fuerzas y ganas como para sacar esto adelante. Lo demostramos. Son decisiones personales que tomaron ellos por sus respectivas situaciones y que a nosotros nos tiene que mantener al margen, y uno no puede intervenir como grupo”, declaró.

Este acompañamiento en la situación en la que está Juventud tiene sus fundamentos. “Son un combo de cosas que a uno lo hacen pensar en querer irse o querer hacer cosas que bueno, hoy por hoy prioriza el trabajo. En mi caso quiero al club, trato de ayudar y apoyar. Desde mi lado trato de hacer las cosas bien para que todo mejore y se solucione, porque nosotros también somos un poco los responsables de cosas que pasan”, concluyó.

Volvió la luz y regresó Escalante

Con luz y agua en el vestuario y la presencia del profe Juan Escalante, en reemplazo de Pedro Ponce, en el plantel antoniano pareciera que todo vuelve a la normalidad. El grupo espera que la dirigencia achique la deuda de agosto, y se concentrará en el partido con Crucero del Norte, el viernes a las 21.30, en Misiones. El viaje será mañana por la noche