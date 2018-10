Santillán Tambosco, un aficionado con tradición 

La herencia, legalmente, es un derecho a recibir lo que tiene una persona por ley o por testamento y en este caso, el legado deportivo una vez más se hizo presente, esta vez en el golf; porque Tobías Santillán Tambosco, nieto de Nicolino Tambosco e hijo de Silvina, adquirió los bienes de calidad golfística y con 17 años el domingo se transformó en el mejor aficionado del primer Abierto Martín Miguel de Güemes, en el Salta Polo Club.

Con 285 golpes (+1), logró el puesto 24 en la tabla general y sus condiciones fueron motivo de charla en cada rincón del Salta Polo, su institución.

Los socios de del club situado en la avenida Bolivia al 2800 no se sorprendieron, porque hace tres años ven a Tobías disfrutar de la disciplina como pocos. Tampoco les llamó la atención su progreso, porque lleva en el golf en su grupo sanguíneo.

Integrantes del Salta Polo contaron a El Tribuno que Nicolino, abuelo del joven, “es un jugador de toda la vida del club. Fue sponsor y siempre estuvo colaborando y apoyando al golf”.

Sus padres también jugaron “especialmente su mamá Silvina”, agregaron, además de su hermano Manuel, que por continuar sus estudios, debió dejar de jugar.

En unos días, el mejor aficionado del mencionado torneo cumplirá 18 años y solo lleva 3 primaveras practicando.

Guillermo Quintana, administrativo en la institución de la zona norte, contó detalles de Tobías a este matutino.

“Va muy rápido su aprendizaje y el nivel que está jugando es excelente”, dijo sin dudar.

Sobre las principales condiciones que ve en Santillán Tambosco, aportó: “puede tener muy buen swing, pero la serenidad y tranquilidad lo define. Si no tenés tranquilidad, perdés todo”.

Con Tomás Cocha como hijo predilecto del Salta Polo Club, los pasos del mejor aficionado ilusionan, especialmente porque no abundan.

“Hubo chicos que estuvieron en un buen nivel, pero llega cierta edad donde dejan de jugar y se dedican a sus carreras. Sin embargo hubo muy pocos como Tobías. Con el poco tiempo que lleva, es un avance muy importe”, sostuvo Quintana.

Para dar un paso más en su carrera, Santillán Tambosco debería retirar su matrícula amateur e ir a rendir para pasar al profesionalismo.

El joven también habló con El Tribuno tras obtener el mejor premio de su carrera.

“Estuvo muy lindo el torneo y fue muy buena la organización. Fue clave, en toda la semana, pegar recto desde el tee y salida”, contó.

“No esperaba ser el mejor aficionado, pero es verdad que había practicado mucho durante la semana previa”, añadió. Además dio detalles de los consejos de Cocha: “Tommy siempre me ayuda, se preocupa por cómo me va”. Y evidentemente le va muy bien.