Educación inclusiva de calidad, la meta de los supervisores escolares

Educadoras que participan en la 28ª edición anual del Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes (Cienasud) se refirieron ayer a la importancia de que hubiera una enseñanza inclusiva y de calidad. Además, en diálogo con El Tribuno, valoraron este espacio de capacitación y de intercambio, que les permite reflexionar sobre las prácticas cotidianas y sobre el rol que desempeñan, en el contexto actual de vulnerabilidad socioeconómica.

Desde el lunes y hasta el viernes se realiza este congreso en la ciudad de Salta, con presencia de 206 supervisores de 14 provincias del país y de 220 directores de todos los niveles de Salta capital. La gran mayoría de los asistentes son mujeres que se desempeñan en estos cargos directivos y supervisivos.

Por las mañanas, en el salón de Uthgra (Mitre 966), hay conferencistas invitados de gran trayectoria profesional, como Limber Santos, Marisa Díaz, Bernardo Blejmar, María Victoria Abregú, Cristina Lovari, Miriam Kram, Carlos Sigvardt, Delia Azzerboni, Hugo Labaté, Ruth Harf y Silvina Gvirtz. Por las tardes, en el Colegio Manuel Belgrano (Mitre 764), hay foros de discusión, ponencias, comunicaciones y talleres.

"Creo que una de las principales preocupaciones, no solo de Salta sino de todo el país, es la educación inclusiva. Tenemos que generar espacios para que todos nuestros niños, jóvenes y adultos estén en la escuela con aprendizajes de calidad", expresó Delia Sayquita, supervisora de educación primaria de la Provincia de Salta. La profesional aseguró que "la tarea del supervisor es ardua y solitaria, pero apasionante". "No tenemos horarios para nuestras tareas", confesó, y valoró que en los últimos años hubiera un buen rendimiento de los aprendizajes en las escuelas primaria y secundaria.

"En la provincia de Salta siempre bregamos por la calidad educativa, en especial, en la escuela pública. Nuestra gran preocupación es la educación inclusiva y acompañar a nuestros equipos directivos para que esas condiciones sean las mejores", manifestó Lilia Rioja, supervisora de educación primaria. "En medio de la pobreza socioeconómica que se vive, llegar de la mejor manera para que nuestros niños en contextos de vulnerabilidad tengan aprendizajes de calidad".

Fabiana Villaruel, supervisora de educación musical de Mendoza, observó que un problema común a muchas provincias es la falta de recursos con los que cuentan para su tarea. Sin embargo, destacó una diferencia entre los roles de los supervisores: "No sé si es en Salta en particular pero en Mendoza nosotros sentimos que ya estamos posicionados en un paradigma de asesoramiento más que de control. Acá, por lo que hemos escuchado en varias conferencias, no es así en todos lados".

Villaruel se mostró preocupada porque en algunos lugares todavía no se accede a este cargo por concurso sino por designación política.

Voces de directoras

La vicedirectora de la Escuela Hospitalaria, que funciona en el Hospital Público Materno Infantil, y la directora de la Escuela Domiciliaria, que comparte la misma modalidad, participan en el Cienasud y valoraron la posibilidad de capacitarse y de "empaparse" de los lineamientos nuevos. Además, celebraron la oportunidad de reunirse en este encuentro con los supervisores, con quienes comparten el trabajo diario en las escuelas que dirigen.

"Un gran desafío desde la gestión, sobre todo en nuestro caso, que atravesamos con los niños en situación de enfermedad, es el posicionamiento de la modalidad en toda la provincia", dijo Claudia Saleme, vicedirectora de la Escuela Hospitalaria, que lleva 51 años de servicio en Salta.

"Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos que estén atravesando una situación de enfermedad, ya sea hospitalizados o con reposo domiciliario", señaló Saleme. "Como equipo directivo tenemos que estar constantemente capacitándonos y conociendo la dinámica social y todas las políticas públicas".

María Inés Quispe es directora de la Escuela Domiciliaria, que desde hace 33 años garantiza la educación para niñas y niños en situación de enfermedad, que no pueden ir a su escuela de origen.

Los docentes se mueven en transporte público para dar clases a chicos en Salta capital y en otras localidades del área metropolitana. "Se trata de dar respuesta a todos los alumnos. En la medida que hay demanda de alumnos en situación de enfermedad, se trata de arbitrar los medios para que esos niños sean atendidos. Ese es el gran desafío", planteó.