La grieta: una vez más

En Argentina la grieta también se refleja en las expresiones idiomáticas. Cuando un pobre se alcoholiza, es un borracho, cuando un rico hace lo mismo, es un beodo. Cuando Dady Brieva dice que el gobierno de Mauricio Macri debe cambiar o irse, es un golpista; cuando la diputada Elisa Carrió dice lo mismo, se interpreta como un emplazamiento positivo. La diputada Carrió, quien tanta veces denunció al justicialismo por intentos golpistas, debiese aclarar el significado de: "El presidente Macri debe elegir o cae". A propósito del Presidente, ha dicho que está dispuesta a denunciarlo. La pregunta es: ¿Qué secretos guarda Carrió bajo siete llaves cuya cerradura parece estar dispuesta a abrir? Insisto, ¿qué información dispone Carrió para domesticar en cuanto a sus actitudes al Presidente de la Nación? Nadie va tan lejos en sus dichos para terminar diciendo que es "una bromita para Tinelli". Ningún fiscal al cierre de este análisis se ha interesado por los dichos de Carrió.

Ahora quiere correr del Gobierno al ministro de Justicia, Germán Garavano. Insisto, Carrió denunció al peronismo por desestabilizador, ¿y esto qué es? Quiere a través del juicio político desplazar al ministro Garavano. El Presidente lo ratificó. ¿Cómo se llama esto? La diputada acusa a Angelici de ser operador del Gobierno en la Justicia. ¿El Gobierno tiene operadores en la Justicia? Se supone que Cambiemos no llegó al gobierno para inmiscuirse en otro poder. El ministro de Justicia cometió el error de delatar una estrategia de un sector del gobierno que, de la mano de Jaime Durán Barba, cree en la necesidad de "salvar" de la cárcel a la expresidenta Kirchner para que Macri, malherido por los continuos yerros económicos, tenga en la expresidenta una rival malherida por las continuas imputaciones de corrupción. Durán Barba debiese repensar su estrategia dado que, según las últimas encuestas, CFK crece. La reelección de Macri de esta forma podría zozobrar y la Argentina volver a un pasado que este Gobierno prometió superar. Es imposible cumplir también esta promesa cuando la metodología de Cambiemos es la misma ya vivida durante el anterior gobierno. También es necesario señalar cuánta pobreza política la de un gobierno que, después de tres años, necesita como estrategia electoral nuevamente rivalizar con Cristina de Kirchner.

"Lilita", aferrada a su convicción de "impunidad para nadie" ha dejado de lado la prudencia que tuvo al menos con el Presidente hasta ahora. El martes pasado se oyó decirle a un legislador oficialista, mientras esperaba ser designada presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público (que aunque lo nieguen fue boicoteada por el propio Gobierno): "Hay cosas que no me gustan de Cambiemos y que ustedes tienen que depurar". A continuación llamó a Olivos para reunirse con el Presidente, le dieron cita a las 21 horas. Retrucó: "No estoy dispuesta a esperar'. El Presidente la atendió a las 16 horas.

La semana pasada Carrió juntó bronca no solo por no lograr la designación al frente de la Bicameral, sino, además, cuando se enteró de que desplazaban en la AFIP a tres funcionarios. Uno de ellos, el subdirector general de Operaciones Interior, Jaime Mecikovsky, hombre de confianza absoluta de la diputada. Todo esto unido a la sospechas de Carrió de que gente de su Gobierno trabajaba en la Justicia para favorecer la libertad de CFK. El intendente santafesino José Corral, candidato a gobernador de Cambiemos, recorre la provincia y esta semana, como gesto, ha congelado los salarios del Ejecutivo más los del Concejo Deliberante de Santa Fe (significan 10 millones de pesos), no aplicando la cláusula gatillo. Se esperanza en lograr una propuesta de consenso que incluya a Rosario a la hora de la definición electoral.