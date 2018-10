Oscar Belondi prometió reunir la música tropical y la sinfónica

Oscar Belondi y La Repandilla se presentará junto a la Camerata Stradivari, mañana jueves a partir de las 21, en el Teatro Provincial de Salta, Zuviría 70.

Esta atractiva propuesta unirá sobre el escenario la música tropical y la sinfónica, de la mano de Belondi y la agrupación dirigida por la maestra Inga Iordanishvili.

Oscar Belondi “El Rey”, como muchos lo llaman en el ambiente musical, presentará temas como: Y volo para el cielo, Traigo una rosa, Trago de vida, entre otros hits.

“Los salteños se ganaron mi corazón y cada vez que tengo oportunidad me doy una vuelta por estos pagos. Siento el cariño especial de la gente y eso me alimenta el alma. Percibo una gran expectativa por este espectáculo...y no es para menos, sobre el escenario sobrará la energía”, sostuvo Oscar Belondi, quien actuará junto a su catorce músicos.

El artista, que supo ganarse el respeto y la admiración del público, fue creador de numerosos grupos exitosos a nivel nacional, entre ellas “Yerba brava” y “La base”. Desde hace algún tiempo inició un nuevo proyecto con La Repandilla. Hoy, junto al mencionado grupo disfruta de un presente lleno de éxitos y logros.

Por su parte, la Camerata Stradivari cuenta con 45 músicos en escena, entre los que se encuentran: violines, violas, violoncellos, contrabajos, flautas traversas, oboes, clarinetes, fagot, trompetas, saxos, trombón, entre otros instrumentos.

La Camerata Stradivari fue formada en el mes de julio de 2.009 por los profesores Inga Iordanishvili y Viktor Muradov, tras ver la necesidad de mejorar el nivel académico de jóvenes músicos que se desarrollan en el ámbito artístico musical. Desde 2009 hasta el 2014, fue protagonista y organizadora de una gran cantidad de conciertos con gran variedad de repertorio, también de talleres y cursos de perfeccionamiento. En el año 2014, dejó de ser solo un conjunto orquestal y extiendio sus posibilidades para convertirse en una fundación lo cual el 2 de septiembre del mismo año quedó totalmente establecido tras recibir la personería jurídica. La fundación Camerata Stradivari se creó con el fin de proyectar y concretar la academia cultural y social Esperanza Norte.