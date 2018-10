La bandera solidaria flamea por los aires de la hermandad

“Sabemos que es mucho el esfuerzo y que a veces no se llega a las metas deseadas. Pero creemos también que no es difícil si se abren las puertas que se deben abrir: solidaridad, compromiso, responsabilidad y sobre todo apoyo mutuo. Con la colaboración de todos, este evento podrá ser o servir como un medio de contención o quizás una nueva forma de vida saludable; a la cual todo ser humano aspira, conviviendo en paz y armonía, de acuerdo a nuestros principios, que en realidad son los ejes de una sociedad que quiere crecer”, sostuvo Cristian Herrera, el cantante del grupo Matacos y uno de los principales organizadores de la décima edición del encuentro “Morillo Canta por los Niños”.

El evento se desarrollará desde mañana jueves en el complejo deportivo de Coronel Juan Solá, en el Chaco salteño. Se extenderá hasta el domingo próximo.

Jueves: Inauguración del taller de música “Morillo canta por los niños” en plaza central, a partir de 11. A las 21 se llevará a cabo la primera noche del festival folclórico, con la actuación del Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero y muchos artistas más en el complejo deportivo municipal (entrada gratis).

Viernes: jornadas sanitarias y educativas en Morillo en las escuelas y hospital público a partir de las 8. A las 20 festival infantil gratuito hasta las 0.30.

Sábado: chocolate infantil con actividades recreativas y entrega de juguetes, a partir de las 8. A las 18 procesión acompañando al Divino Niño. A las 20 se iniciará la tercera noche del festival folclórico.

Domingo: a partir de las 16 jornadas deportivas. A las 21 cierre de las 10ª edición de “Morillo canta por los niños”, con la última noche del festival.

“La bandera de la solidaridad se eleva a lo alto del cielo de la esperanza como hace diez hermosos y laborioso años, que flamea con más fuerza por los nuevos aires de fraternidad, equidad y hermandad. Proviene de miles de almas generosas que recorren kilómetros y se acercan a Morillo por la para decir presente en octubre. Son guiados desde una estrella por mi querido padre Hugo Herrera, mentor de tan brillante idea de bregar por un futuro digno y con posibilidades a todos sus coterráneos”, agregó Herrera.

La localidad Coronel Juan Solá (Estación Morillo), está ubicada sobre la ruta nacional 81, a 460 km. de la capital salteña.

“Los objetivos de dichas jornadas son de integración social y cultural entre nuestra comunidad y delegaciones que nos visitan. También nos interesa promover y defender nuestra cultura. El festival folclórico nos permite mantener vigente la música y el arte de nuestra tierra. El ojo se apunta a educar, integrar y recrear a nuestros niños”, dijo el artista.

“Su realidad actual en cuanto a lo económico no son alentadoras, sus ingresos más importantes de criollos es la ganadería y las comunidades aborígenes son recolectores de frutos y miel, pescadores y cazadores. Por lo que su actividad ha disminuido debido a la privatización de las tierras. Al encontrarse sin posibilidades de mejorar la calidad de vida mediante la actividad ancestral, que es la recolección, su económica tiene un saldo actual negativo por lo que repercute en el núcleo familiar de nuestra población originaria”, acotó el Mataco Herrera.

“La alegría de cientos de familias que arriban a Rivadavia Banda Norte, son recibidas por un afinado violín, un trinar de guitarras, coplas de algún paisano que refleja el pasado de Morillo y su idiosincrasia y una estridente chacarera chaqueña llena los patios de tierra de zarandeos y zapateos. Unas mezclas de coplas con fines altruistas puebla Coronel Juan Solá, convirtiéndolo en la meca de la solidaridad”, aseveró Cristian.