Scaloni: “Tenemos que jugar y ganar”

Lionel Scaloni, técnico interino de la Selección argentina, se trazo como objetivo salir victorioso en los dos partidos amistosos con Irak y Brasil, que se jugará en Arabia Saudita.

“Tenemos que jugar mañana y ganar. Es la mejor manera de disfrutar el siguiente partido. Nosotros estamos acá para brindar el máximo y para ganar la mayor cantidad de partidos. Claro que el resultado también cuenta y es importante, pero más es el proceso que le vamos a dejar al próximo entrenador”, señaló en la conferencia de prensa en Rihad, previa al partido con Irak.

Además, el DT interino confirmó a los once que jugarán frente al seleccionado asiático: Sergio Romero, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Maximiliano Meza, Franco Vázquez, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

No obstante, Scaloni aclaró que los once elegidos para arrancar de titulares lo hizo porque “están mejor. No significa que no sean los mejores para el partido con Brasil, pero no sé si jugarán los mismos 11, pero si me dan buenas señales podrían repetir”.

En tal sentido el entrenador albiceleste indicó que los jugadores “necesitan estar apoyados, porque son los mejores que hemos vistos con los dos días de entrenamiento que tuvimos”.

En torno al clásico ante Brasil agregó que es “un partido especial que todo el mundo quiere ganar, más a nuestro eterno rival, pero habrá tiempo de hablar eso. Primero pensamos en el partido de mañana y luego pensaremos en Brasil”.

“No cambia nada (su interinato). Este es un interinato y más allá del resultado, el futuro lo decidirá la AFA y nosotros estamos acá para dar lo máximo y darles lo máximo a los jugadores. Claro que el resultado es importante, yo soy muy resultadista, pero ahora lo más importante es que busquen otra cosa”, enfatizó.