Mercedes Ninci se quebró al aire y le hizo un desesperado pedido a Mauricio Macri

Desconsolada por la situación económica que se vive en el país, Mercedes Ninci realizó un fuerte descargo contra el Gobierno de Mauricio Macri y se quebró hasta la lágrimas al destacar el difícil momento que atraviesan muchos argentinos.

El llanto de la periodista se dio en medio de un debate por el aumento del gas, con facturas que superaron el 50%, y tuvo lugar este martes en el programa Todas las tardes (El Nueve, lunes a viernes a las 16).

‘Me angustia mucho todo esto. No es lo que veo en la calle, es lo que me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo‘, comenzó diciendo Ninci luego de quebrarse al aire, según señala Clarín.

Y siguió: ‘Voté a Macri, no quería al ladrón de (Daniel) Scioli ni todos los que nos venían robando pero le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más. No nos alcanza la plata, y soy una privilegiada, que tengo tres trabajos y no me alcanza‘.

La angustia de Mercedes Ninci por los constantes aumentos

Entonces, mientras sus compañeros del ciclo conducido por Maju Lozano (46) analizaban las consecuencias del tarifazo, ella remarcó: ‘No es que no queremos pagar, no nos alcanza. Yo estoy todo el día laburando angustiada por la situación económica. La gente cree que los periodistas somos ricos y estamos re ajustados también‘.

En ese momento, la también cronista de Radio Mitre contó que conocía al secretario de Energía, Javier Iguacel, y le sorprende muchísimo el proceder del mismo.

‘Era brillante. Por él está preso (Lázaro) Báez, porque era de Vialidad e hizo toda la investigación de cómo Báez y Cristina (Kirchner) chorearon con los contratos, pero lo que está haciendo ahora me parece terrible. Se tiene que poner en los zapatos de la gente, agregó.

Un poco más recuperada luego de sus lágrimas en el estudio de El Nueve, Ninci destacó que los argentinos ‘no podemos más‘ y aseguró que el país está cerca de una hiperinflación.

‘Somos el quinto país con inflación del mundo después de naciones que están en guerra y Venezuela. Un día el café está 70, al día siguiente: 160 y al otro día: 260. También así podemos terminar como Venezuela, aunque no tenemos su ideología, con esta política económica también podemos terminar en hiperinflación‘, remarcó.

‘A Macri lo conozco muchísimo y le pido por favor que piense en la gente‘, repitió una vez más. Entonces Maju comentó la situación de ‘privilegio‘ de ella y sus colegas quienes tienen trabajo y ‘aún así no llegan a fin de mes‘. Por lo que Mercedes aseguró que ella nunca va a ser obsecuente con ningún Gobierno, inclusive al que votó.

‘Esto lo viví con (Raúl) Alfonsín, comíamos fideos y no le poníamos salsa porque no podíamos comprar el tomate y la cebolla. No queremos volver a eso. No voy a poner palos en las ruedas de este Gobierno porque detesto al anterior que se robaron todo pero muchachos, están haciendo las cosas mal‘, dijo al final de su descargo.