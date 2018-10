La Selección, con equipo confirmado para mostrarse ante Irak

El DT interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó a los once que jugarán frente a Irak este jueves desde las 14:45 (hora de Argentina) en Arabia Saudita.

Lo más saliente dentro de la formación es el regreso de Sergio Romero en el arco albiceleste, quien había quedado desafectado del Mundial de Rusia 2018 por Jorge Sampaoli, el entonces técnico del conjunto nacional, por sufrir un cuadro de bloqueo articular en la rodilla derecha.

Romero, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Maximiliano Meza, Franco Vázquez, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul serán los once que saldrán ante los asiáticos.

No obstante, Scaloni aclaró que los once elegidos para arrancar de titulares lo hizo porque "están mejor. No significa que no sean los mejores para el partido con Brasil, pero no sé si jugarán los mismos 11, pero si me dan buenas señales podrían repetir".