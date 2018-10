VIDEO: Lourdes Sánchez acusó a Laurita Fernández de meterle los cuernos a Hoppe y Pampita le puso un 0

La integrante del BAR disparó nuevamente contra la jurado del certamen. “Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con una coreo, no con descalificar a una persona”, se defendió la ex de Fede Bal.

Si bien se sabe que nunca tuvieron una buena relación, aún cuando eran las parejas de los dos productores de ShowMatch, el hecho de que una sera parte del jurado y la otra se siente en el BAR parece haber agravado las diferencias entre Laurita Fernández y Lourdes Sánchez.

Y esto volvió a quedar de manifiesto con el regreso de la mujer del Chato Prada a la pista más famosa del país para bailar la Salsa de a tres con Diego Ramos y Florencia Peña.

“Le puedo decir algo, en la previa estaba como desaforada contra Laurita. Porque decía: Laurita se cree el centro del mundo, ¿es verdad?”, arrancó Marcelo Tinelli. “Sí, es verdad”, confirmó Lourdes.

“Estaba como ensañada”, remarcó Marcelo. “Es que no va conmigo, si tengo que mentir o hacerme la doble cara, la verdad no va conmigo”, se sinceró la ex semifinalista del certamen.

“Yo noté una cosa media tirante acá, no era algo que me sentía cómodo en esta situación, pero siempre las sentía como unidas. Eran la rubia y la morocha, eran la mujer del Chato, la mujer de Fede”, le dijo Tinelli.

“Tenés mucha imaginación Marce, está muy bueno eso, pero no, siempre fuimos muy buenas compañeras y nada más. Pasa que pasó ayer una situación que se sintió tocada ella, que la verdad nosotros no pusimos un punto a favor”, respondió entonces Lourdes.

“Es por lo de ayer, no es que decís: No me la fumo”, le dijo entonces el conductor. “Es que dijo: Den sus devoluciones, la coach había pedido BAR, porque se sintió como que su trabajo fue ensuciado, y por eso, se sintió que dimos la devolución en base a lo que ella dijo, y la verdad que no, para nosotros técnicamente la coreografía estuvo bien, nada más”, afirmó Lourdes.

“Ahora Lourdes, te hablo yo porque a Laurita no le importa todo lo que decís, lo escucha pero no le llega”, intervino Ángel De Brito.

“Claro que me interesa el programa y todo lo que tenga que ver con el baile, hay cosas que dicen que la verdad prefiero no engancharme. Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con una coreo, ahora con descalificar a una persona, no. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llega agua al tanque, que soy una negra villera, a mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar”, se defendió Laurita.

Fue entonces cuando Lourdes fue decididamente con todo contra la jurado. “No, hiciste cosas peores que ésas, le metiste los cuernos a Hoppe ...”, lanzó. “No, pero esos son temas que no está bueno, estamos hablando de otra cosa”, trató de calmar las aguas Marcelo.

“Y muchas cosas más que vos y yo sabemos Laura, pero prefiero no hablar”, sentenció la integrante del BAR. “Pensé que era una cosa más simple, ahora veo que hay un enojo que parece que es de verdad”, dijo Marcelo.

“No, es que en descalificar a las personas es donde yo no entro, entonces escucho pero hay cosas que no me importan. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo y decido no entrar, y si no soy funcional porque no entro en esas cosas me pedirán que de un paso al costado y listo”, cerró Laurita.

“Pero en cuanto a lo privado queda en lo privado, cada uno habla como quiere en lo privado, no nos vamos a hacer las santas acá. Porque ella viene, me tira un montón de cosas que fueron en lo privado que yo hablé, y queda en lo privado. Después vos venís, me preguntás algo acá y te lo contesto, porque trato de ser funcional a tu show”, concluyó por su parte Lourdes.