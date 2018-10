Un "niño de cristal", seleccionado para la feria nacional de ciencias

Se trata del niño Benjamín Ruiz Tastaca 9 años, diagnosticado con la enfermedad conocida como huesos de cristal. Luego de un accidente fue derivado al materno Infantil de la capital Salteña, y hasta la fecha está en tratamiento médico

El proyecto que llevo adelante Benjamín junto a su maestra domiciliaria Elizabeth "Unidos por una promesa" fue elegido entre los 189 proyectos de investigación escolar que se presentaron en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la instancia provincial, 46 proyectos fueron destacados para representar a la provincia en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, a realizarse en noviembre en la Ciudad de Córdoba.

Benjamín, oriundo de Orán, fue diagnosticado en el Hospital Materno Infantil, cuando apenas tenía un año y medio con osteogenesis imperfecta tipo 3, más conocida como huesos de cristal, enfermedad que obligaba a los padres a tener demasiado cuidado con las caídas o golpes que sufre cualquier niño sobre todo en edad escolar.

Fue en diciembre del 2017, días antes que termine las clases cuando se resbaló y cayó pesadamente de rodillas en la puerta de su casa, el dolor no le permitía levantarse, se había fracturado el fémur izquierdo, por lo cual fue derivado de inmediato a Salta y a los pocos días lo habían operado.

El post operatorio de dejaría postrado por varios meses, por lo cual sus padres gestionaron una docente domiciliaria para que pudiera cursar el cuarto grado.

"Para nosotros fue muy difícil, trabajamos haciendo pan en la casa, tenemos un hijo menor, y a Benjamín le encanta la escuela, todos nos tuvimos que adaptar" comenta su joven padre Alexis de 31 años que recuerda acongojado el día del accidente.

Desde marzo Benjamín recibe clases en su domicilio, la docente Elizabeth Guanuco es la encargada de brindarle las asignaturas que indica el programa de escuelas domiciliaria los días martes y jueves, pero sin duda ella vio sus ganas de superación y pensó en un proyecto ambicioso para el pequeño paciente "prepararlo para participar en las feria de artes, ciencias y tecnología.

El pequeño estuvo enyesado hasta mayo, pero el reposo y el cuidado extremo impiden que pueda exponerse a golpes propio de los juegos, por lo tanto sigue recibiendo clases domiciliarias, a pesar que ya puede caminar.

El niño cursa el 4§ grado de la escuela Nuestra señora de Atocha N§ 4.848, y este año "cumplió el sueño de ir a la escuela y prometer lealtad a la bandera junto a todos sus compañeros" contó su mamá Belén.

La docente entendía que la situación de enfermedad no es un obstáculo, más bien una oportunidad. Una oportunidad para pensar entre todos, nuevos modos para construir y afianzar vínculos que le favorecen al alumno de la escuela domiciliaria en su recuperación y tratamiento.

"El niño en la modalidad domiciliaria no pierde su condición de alumno regular en su escuela de origen", expresó a la hora de fundamentar su proyecto "Unidos por una promesa", en el que describía hechos históricos de la vida de Belgrano.

"Me ayudo mi señorita y la profesora de historia Alfonsina Barraza, para que pudiera participar del proyecto" contó emocionado el pequeño.

Para mi participar de la feria en el Centro de convenciones, saludar al Gobernador, fue increíble no lo podía creer, me gustó mucho aprender la historia del creador de la bandera, aunque confesó que su materia preferida son las matemáticas.

Viajará a Córdoba

Ahora Benjamín junto a su docente se prepara para participar en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, a realizarse en noviembre en la Ciudad de Córdoba, por su patología están gestionando pasajes en avión.

Mientras no deja de soñar con volver a su ciudad natal, junto a sus amigo y compañeros de la escuela Osvaldo Burela, donde compartía las bolillas "ellos sabían que no podía jugar torpemente para no golpearme y me cuidaron siempre por eso quiero volver, dijo tímidamente esperando que a fin de año le den el alta.