Macri: “Superamos una devaluación del 100 por ciento sin cepo ni corralito”

El presidente Mauricio Macri expresó hoy que la Argentina deberá contar con 40 mil empresas exportadoras para 2030, muy por encima de las 9 mil que lo hacen en la actualidad. “Hoy, menos del 1% del total de las empresas de este país exporta. Son unas 9 mil. Queremos llegar a unas 40 mil exportadoras para 2030”, enfatizó el Jefe de Estado en la presentación del programa “Argentina Exporta”, realizado en el Centro Cultural Kirchner.

Según Macri, “podemos hacerlo. No tenemos problemas de falta de conocimiento ni diversificación”. También resaltó que en el Gobierno de Cambiemos están “fanatizados por la simplificación de los trámites” y saben de la “necesidad de ponerle un límite a los impuestos”. Para Macri, “podemos hacerlo. No tenemos problemas de falta de conocimiento ni diversificación. De 139 sectores, 100 tienen 10 o más empresas que exportan. Prácticamente, podemos exportar un poquito de cada cosa. Ese es nuestro talento, no aprovechado, porque no hubo trabajo en equipo”, añadió.

Por otra parte, Macri se mostró conciliador con Elisa Carrió, al destacar el compromiso que la líder de la Coalición Cívica tiene desde Cambiemos junto al Gobierno en el programa Argentina Exporta. “Sentimos que este no es solo un sentimiento del gobierno, sino de Cambiemos, por eso la doctora Carrió ha viajado por todo el país”, señaló el presidente en un discurso amable y espontáneo, en presencia de la diputada, que minutos antes volvió a reclamarle el reemplazo del ministro de Justicia, Germán Garavano.

En otro tramo de su discurso, el presidente explicó que la intención de su gobierno es “fortalecer la capacidad exportadora” de las pymes, para que ese sector empresario “pueda desarrollarse. Fortaleciendo la capacidad de exportar, vamos a ayudar muchísimo a que la gran familia PyME pueda desarrollarse y generar miles de oportunidades para todos”, sostuvo el Jefe de Estado.

Otro de los puntos destacados de su presentación, según informa Perfil, tuvo que ver con la defensa del rumbo de su Gobierno. “Hemos superado una crisis y una devaluación del 100 por ciento, pero mantuvimos el rumbo, el ministro de Economía, sin cepo ni corralito, y no cambiamos las reglas de juego”, señaló en clara alusión a las criticas recibidas.

Finalmente, Macri destacó que “estamos atravesando meses difíciles, duros, que nos están poniendo a prueba. Y siento que estamos pasando esa prueba”.