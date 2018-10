Pérez: “Cuando perdemos un partido en Boca, a veces parecemos criminales”

Pablo Pérez, volante central en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, sostuvo que “Boca no es un club para cualquiera” y manifestó que cuando se pierde un partido los futbolistas a veces parecen “criminales”.

Además, el rosarino reconoció que convive con el hecho de que por momentos los hinchas lo aplaudan y en otros lo silben.

A la hora de hacer referencia al partido revancha ante Cruzeiro, Pérez dijo irse “conforme con la actitud” y, si bien reconoció que le hubiera gustado atacar más, destacó el hecho “de haber jugado un partido inteligente”.

“La cuestión en la Copa Libertadores es no cometer errores. En cancha de Boca no nos pueden marcar, en eso digo que hay que ser inteligentes. Si te hacen uno, estás casi afuera. En cambio, en la Superliga se puede jugar diferente”, sostuvo en declaraciones formuladas a ESPN.

El futbolista, de 33 años, dijo que le “gusta que el hincha de Boca sepa que me brindo al máximo tanto fuera como dentro de la cancha”.

“No soy un tipo como (Román) Riquelme o (Martín) Palermo que te resolvía un partido, pero trato de recuperar, jugar. El día que no puedo hacer eso, escucho murmullos y el que puedo, escucho los aplausos”, contó.

Pérez consideró que “muchas veces hay presión en Boca y a veces no lo tolera cualquier jugador” y profundizó: “A veces parecemos criminales cuando perdemos un partido. A algunos les llega más y a otros, menos”.

Sin embargo, el mediocampista se sinceró: ‘No tengo dudas de que estamos haciendo las cosas bien, solamente que a veces la presión te lleva a no jugar bien. Pero ser inteligente en un campo de juego no es fácil. Nos está costando a veces jugar un poquito más”.