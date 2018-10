Gran desempeño de los argentinos en el quinto día de los Juegos

Gran actuación de los deportistas argentinos en la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018”, en la que se destacaron las medallas logradas por el tirador Facundo Firmapaz (bronce), de los ciclistas Agustina Roth e Iñaki Iriartes (oro) y el bailarín urbano B-Broly (plata).

A primera hora de la mañana, el mendocino Firmapaz se llevó el oro en dupla con la finlandesa Vivi Kemppi en la disciplina Carabina aire comprimido 10 metros equipo mixto internacional, celebrada en el Parque Tecnópolis. Como esta medalla fue de un equipo mixto (dos integrantes de distintos países), la presea no se contabiliza para ninguna de las naciones sino que se es considerada bajo la bandera olímpica.



Luego, cerca del mediodía, en una apasionante final, los argentinos Agustina Roth e Iñaki Iriartes compartieron la medalla dorada con los alemanes en la prueba de ciclismo BMX Freestyle por equipos mixtos, deporte debutante en una competencia olímpica, celebrada en el Parque Urbano de Puerto Madero.

Roth había finalizado segunda entre las mujeres, mientras que Iriartes ganó entre los hombres. En total, fueron 15 puntos para los argentinos y los alemanes, por lo que compartieron la medalla. Pero esta sí se suma para el país, ya que el equipo fue integrado por dos argentinos.

En tanto,el bailarín urbano apodado B-Broly, en dupla con la italiana Lexy, ganó la medalla plateada en la prueba por equipo mixto de Breaking de los Juegos Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018”, llevada a cabo en el Parque Urbano de Puerto Madero durante la tarde.

Otra gran actuación fue la del tenista Facundo Díaz Acosta, quien ya se aseguró la medalla de plata al vencer en la semifinal de individuales masculino al búlgaro Adrian Andreev, por 6-4 y 6-1 en un partido disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo. La final será el sábado ante el francés Hugo Gaston.



Por su parte, la nadadora Julieta Lema quedó cerca de la final en los 50 metros libres disputados en el Parque Olímpico pero no le alcanzó. Lema quedó séptima en su serie pero en la general se ubicó 13°, por lo que no pudo acceder a un lugar entre los ocho primeros clasificados.

En los deportes por equipo, las mujeres del handball de playa vencieron a Croacia 2 a 1 y se clasificaron a la segunda ronda. Suerte diferente tuvieron los varones, que cayeron en una definición 26 a 24 en los shoot out (2-1 en la general), ante Tailandia y luego cayeron con España 2 a 0.

Este viernes se jugarán los últimos partidos de cada categoría correspondiente a la ronda preliminar.



En el Básquetbol 3x3, la Argentina le ganó en el primer turno a Mongolia 22 a 15, pero perdió el invicto ante Estados Unidos 21 a 18 en un reñido partido. A pesar de la derrota, el equipo masculino clasificó a la siguiente instancia.

Por su parte, Los Leones vencieron 3 a 0 a México y continúan firmes en los Juegos “Buenos Aires 2018”. En mujeres, Las Leoncitas golearon a Uruguay 5 a 0, siguen invictas y ya se clasificaron a la siguiente ronda.



En el encuentro del Voleibol playa, el equipo femenino cayó en su tercera presentación ante Estados Unidos por 2 a 0. Por su parte, el equipo masculino se enfrenta este viernes al conjunto de Tailandia.