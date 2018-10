Comienza el torneo de peloteros +40

Durante cuatro días, entre hoy y el lunes, se jugará una nueva edición del torneo Internacional de béisbol +40, con la participación de diferentes equipos de la Argentina y un país vecino. La cita es en el club Popeye, aunque también habrá duelos en Cachorros.

Antofagasta de Chile, Unión San Vicente de Córdoba, Ciudad Jardín de Buenos Aires, los salteños SantAna, Cachorros y Popeye, además de una participación especial de un equipo formado por integrantes que disputaron los Juegos Panamericanos de 1995.

El fixture está dividido en dos zonas, donde clasificará el primero y el segundo de cada grupo. Se jugará a 7 innings y los juegos serán arbitrados por los integrantes del colegio de árbitros y planilleros de la Liga Salteña de Béisbol y de un umpire boliviano.

Antofagasta y Popeye Mega abrirán el telón del torneo a las 14.30. Luego jugarán, a las

16, Cachorros vs. SantAna en la institución tricolor y, a las 18, Ciudad Jardín ante Antofagasta.

Mañana:

A las 9: Unión San Vicente vs. Cachorros; a las 11.30, Popeye Mega vs. Ciudad Jardín; a las 14, Antofagasta vs. integrantes del Panamericano 95; a las 16.30, SantAna vs. Unión San Vicente; y a las 19.30, Popeye Mega ante jugadores del Panamericano 95.

El domingo completarán, a las 10, los del Panamericano vs. Ciudad Jardín, mientras que por la tarde comenzarán los cruces.

El lunes, en tanto, se jugarán los partidos definitorios por el título.