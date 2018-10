Con el salteño Basualdo, los varones del beach handball tienen la última chance

La Selección argentina femenina de beach handball aseguró ayer su presencia en las semifinales de la competencia, con dos victorias de peso frente a Croacia y el actual campeón del mundo Hungría, ambas por shoot out, que la depositan como candidata a pelear la medalla dorada, mientras que los chicos, con la presencia del salteño José Basualdo no corrieron con la misma suerte.

Es que hoy cerrarán su paso por la Fase Final contra China Taipei, en los papeles el rival más débil, para lograr evitar a Holanda -el único equipo que pudo derrotarlas- en semis.

Para las dirigidas por Leticia Brunati, el primer encuentro de la jornada frente a Croacia fue con vaivenes, porque inició con un contundente 18-15, después perdió el segundo set 18-9 y tuvo que ir a la definición por shoot out por primera vez en el torneo.

Para el seleccionado masculino, donde se encuentra el oranense, fue otra la suerte porque fueron sorprendidos por Tailandia, que lo superó por 2-1 en los shoot out, y luego ante España, en lo que significaron sus dos primeras derrotas, justo en la etapa más sensible.

Ante Tailandia, cayó 20-19 en el primer set, venció 15-14 en la segunda manga y en una interminable definición por penales la mayor eficacia fue para Tailandia, que ganó 26-24.

En el turno vespertino, tuvo un cruce clave frente a España, el otro equipo que llegaba con dos victorias y una derrota en la tabla de posiciones de la Fase Final.

Y los europeos prevalecieron en un encuentro muy físico, que se resolvió en dos sets, con parciales de 20-18 y 21-20, éste último tras ir 20-16 arriba a poco del final.

Ahora, deberá jugarse la clasificación a semifinales mano a mano frente a Hungría, hoy a partir de las 15.20, otro equipo que había avanzado con dos triunfos y en la jornada de ayer perdió sus dos partidos, por eso será un encuentro duro para ambos seleccionados.